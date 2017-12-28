наверх
28.12.201716:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Принято решение о подорожании электроэнергии в 2018 году

    (обновлено: )43176
    "Роттердам плюс" в действии: в следующем году снова произойдет повышение цен на электроэнергию - на 16,2%. Повышать будут в два этапа.
    Здание НКРЭКУ
    Украинское фото

    28 дек — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 28 декабря решила поднять в 2018 году прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию.

    Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк
    УНИАН
    Спецкор: Порошенко уволил главу НКРЭКУ, но он может остаться до 2018 года

    Стоимость электроэнергии вырастет на 16,2% два этапа: с 1 января — на 9,5%, с 1 апреля — на 6,1%.

    Ранее глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что тарифы на электрическую энергию в Украине являются самыми большими в Европе.

    Напомним, в марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения цены на электроэнергию, по которой ТЭС продают электричество рынку. В методике учитывается цена на уголь, которая рассчитывается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

    В августе 2017 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски в Нацкомиссии в связи с расследованием дело по утверждению формулы "Роттердам+".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
    Взрыв в Санкт-Петербурге
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Советник президента Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин
    Итоги-2017, прогнозы-2018