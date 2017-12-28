Принято решение о подорожании электроэнергии в 2018 году

28 дек — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 28 декабря решила поднять в 2018 году прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию.

Стоимость электроэнергии вырастет на 16,2% два этапа: с 1 января — на 9,5%, с 1 апреля — на 6,1%.

Ранее глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что тарифы на электрическую энергию в Украине являются самыми большими в Европе.

Напомним, в марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения цены на электроэнергию, по которой ТЭС продают электричество рынку. В методике учитывается цена на уголь, которая рассчитывается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

В августе 2017 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски в Нацкомиссии в связи с расследованием дело по утверждению формулы "Роттердам+".