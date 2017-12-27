Подорожание автогаза: АМКУ заявляет о сговоре сети заправок

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Антимонопольный комитет Украины провел расследование возможных антиконкурентных и согласованных действий, которые привели к росту цен на сжиженный газ в августе 2017 года.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, в качестве ответчиков привлечены компании-нефтетрейдеры, которые входят в группы WOG, ОККО и "Надежда". Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"Как следствие, 26 декабря 2017 привлечено в качестве ответчиков по делу семь юридических лиц, входящих в группу «НАДЕЖДА», три юридических лица, входящие в группу «WOG» и два юридических лица, входящие в группу «ОККО». Поскольку информация от участников рынка СУГ еще продолжает поступать, и ее анализ продолжается — перечень ответчиков может быть расширен", — сообщает АМКУ.

Проработана информация свидетельствует о наличии в действиях определенных субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на рынке СУГ, признаков нарушения, предусмотренного частью первой статьи 6 и пунктом 1 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде антиконкурентных согласованных действий субъектов хозяйствования.

Напомним, первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив ранее дал поручение ряду ведомств разобраться в причинах подорожания сжиженного газа.

А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил накануне, нынешняя ситуация на рынке сжиженного газа является диверсией против Украины.