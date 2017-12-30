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    Общество

    ЕС не замечает. В Польше напомнили, что приняли много украинских беженцев

    (обновлено: )14901
    Как отметила пресс-секретарь польского правительства, позиция страны по приему мигрантов в рамках квот ЕС остается неизменной: "Польша решает, может ли она принять беженцев, или нет. Это наше суверенное решение".
    Польский флаг
    RIA News Филип Климашевский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Польша приняла много беженцев из Украины, чем облегчила напряженность на восточном фланге блока, однако в ЕС об этом забывают, заявила пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копцинська в интервью изданию wPolityce.pl.

    Флаги Украины и Польши
    Украинское фото
    Украина – Польша. Вместе невозможно и врозь никак

    "Я хотела бы напомнить вам, что сейчас Польша приняла многих беженцев из Украины, где идет война. Может показаться, что Европейская Комиссия этого не заметила, хотя несомненно, что на востоке Украины происходит война, и там гибнут люди", — отметила она.

    "Благодаря тому, что мы пускаем беженцев из Украины, мы помогаем облегчить напряженность на восточном фланге Европейского Союза, и об этом, к сожалению, слишком часто забывают или даже хуже, не замечают наши западные партнеры", — сказала она.

    По ее словам, позиция страны по приему мигрантов в рамках квот ЕС остается неизменной: "Польша решает, может ли она принять беженцев, или нет. Это наше суверенное решение".

    Ранее заместитель градоначальника Гданьска Веслав Белавський заявил, что украинцы составляют половину всех мигрантов в Польше.

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