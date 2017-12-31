Число украинских беженцев в Польше возросло почти вдвое

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В течение 10 месяцев 2017 года компетентными органами Польши был предоставлен статус беженца 56 гражданам Украины, тогда как в 2016 году их число равнялось 32-м, сообщает посольство Украины в Польше на своей странице в Facebook.

Согласно официальной информации Управления по вопросам иностранцев Польши, в течение января-октября 2017 года в ведомство обратились 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту. В 2016 году таких обращений было 1306, что указывает на уменьшение этой категории лиц почти вдвое, отмечают в посольстве.

"К теме реального количества беженцев из Украины в Польше… В течение 10 месяцев 2017 компетентными органами Польши был предоставлен статус беженца 56 гражданам Украины (в 2016 году — 32) и принято 175 решений о предоставлении украинцам статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите (в 2016 году было 64 таких решения)", — говорится в сообщении.

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