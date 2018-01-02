Киев не согласен с заявлениями Польши о численности украинских беженцев

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Заявление премьера Польши о большом количестве беженцев из Украины не соответствуют действительности, заявила руководитель консульского отдела украинского посольства в Польше Светлана Крыса.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша приняла большое количество беженцев из Украины, но при этом не намерена менять позицию и принимать мигрантов из мусульманских стран. По словам Моравецкого, Польша "необычайно сильно участвует в снижении напряжения на восточных рубежах Европейского союза, приняв уже несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев из Украины".

"Называют количество беженцев из Украины высоким, хотя на самом деле в соответствии с официальной информацией управления по делам иностранцев в Польше в течение января — ноября 2017 года в это управление обратились всего 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту", — сказала Крыса во вторник в комментарии телеканалу "112 Украина".

Она сообщила, что по сравнению с данными за 2014 год число украинцев, которые обратились к Польше с просьбой о предоставлении статуса беженца, сократилось в четыре раза, а по сравнению с 2016 годом — в два раза (в этом году статус беженца в Польше просили 1306 украинцев).

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Дипломат добавила, что доля украинцев в общем числе иностранцев, которые просили статус беженца в Польше в 2017 году составляет 21%. По ее словам, украинцы больше едут в Польшу с целью трудоустройства и на учебу.