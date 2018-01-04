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    При Трампе США приняли рекордно низкое число беженцев

    (обновлено: )19
    Число принятых за год беженцев стало рекордно низким показателем уровня 2002 года, когда в связи с терактами 11 сентября действовали серьезные миграционные ограничения.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    NICHOLAS KAMM / AFP

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. 

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    Протесты в США против указа Трампа о беженцах
    За год президентства Дональда Трампа США приняли 29 тысяч беженцев. Такая цифра стала рекордно низким показателем уровня 2002 года, когда в связи с терактами 11 сентября действовали серьезные миграционные ограничения, сообщает издание USA Today со ссылкой на данные Госдепартамента.

    "Со дня инаугурации до 31 декабря его (Трампа — ред.) администрация приняла 29022 беженца, самое маленькое количество по крайней мере с 2002 года", — отмечает издание.

    Приблизительно такое же число мигрантов, допущенных в США, было зафиксировано в 2002 году, когда в страну прибыли 29468 человек. Тогда США замедлили все пути легальной миграции после терактов 11 сентября 2001 года.

    Усиление миграционной политики было одним из главных тезисов предвыборной кампании Трампа и остается одним из главных приоритетов его администрации. В частности, Верховный суд США разрешил администрации Трампа полную реализацию всех положений указа по иммиграции, запрещающего въезд гражданам шести стран.

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