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    Киев

    Киев признали самым экономным городом для туристов

    (обновлено: )5202
    Важнейшую роль в структурировании рейтинга сыграла стоимость жилья, обеда в ресторане и в бюджетной закусочной. Поесть в Киеве оказалось дешевле всего из заявленных ста городов. В то время, как по стоимости жилья город занял 5 строчку среди эконом-вариантов.
    Киев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Столица Украины возглавила рейтинг мировых городов с самым экономным бюджетом путешественника в 2018 году. Ранее самым дешевым в туристическом плане считался Львов.

    Рейтинг городов мира для наиболее экономного путешествия составила британская туристическая компания, сообщает ТСН.

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    В общем, за аренду жилья, трехразовое питание, разные напитки и экскурсии в Киеве путешественнику придется заплатить в среднем 65 фунтов стерлингов (около 2500 гривен) за день.

    В списке были указаны и другие города и суммы, которые туристы тратят в среднем за сутки.

    1. Хошимин, Вьетнам — около 90 фунтов стерлингов;
    2. София, Болгария — 88 фунтов стерлингов;
    3. Куала-Лумпур, Малайзия — 88 фунтов стерлингов;
    4. Джакарта, Индонезия — 85 фунтов стерлингов;
    5. Бухарест, Румыния — 84 фунты стерлинги;
    6. Каир, Египет — 79 фунтов стерлингов;
    7. Сиемреап, Камбоджа — 79 фунтов стерлингов;
    8. Манила, Филиппины — 70 фунтов стерлингов;
    9. Анталия, Турция — 70 фунтов стерлингов;
    10. Киев, Украина — 65 фунтов стерлингов.

    Важнейшую роль в структурировании рейтинга сыграла стоимость жилья, обеда в ресторане и в бюджетной закусочной. Так, поесть в Киеве оказалось дешевле всего из заявленных ста городов. В то время, как по стоимости жилья город занял 5 строчку среди эконом-вариантов. Арендовать квартиру в Киеве, по данным агентства, стоит около 42 фунтов стерлингов за сутки (около 1600 гривен).

    По стоимости жилья дешевле Киева оказались: Денпасар (Индонезия), Анталия (Турция), Пхукет (Тайланд) и Джакарта (Индонезия).

    Вместе с тем, самым дорогим городом для путешествия 2018 года признан Нью-Йорк (США).

    Чтобы отдыхать здесь туристы ежедневно тратят около 346 фунтов стерлингов, а это более 13 тысяч гривен.

    Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Харькова и Киева в иностранной и национальной валюте на уровне "B-".

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