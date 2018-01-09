Киев признали самым экономным городом для туристов

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Столица Украины возглавила рейтинг мировых городов с самым экономным бюджетом путешественника в 2018 году. Ранее самым дешевым в туристическом плане считался Львов.

Рейтинг городов мира для наиболее экономного путешествия составила британская туристическая компания, сообщает ТСН.

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В общем, за аренду жилья, трехразовое питание, разные напитки и экскурсии в Киеве путешественнику придется заплатить в среднем 65 фунтов стерлингов (около 2500 гривен) за день.

В списке были указаны и другие города и суммы, которые туристы тратят в среднем за сутки.

Хошимин, Вьетнам — около 90 фунтов стерлингов; София, Болгария — 88 фунтов стерлингов; Куала-Лумпур, Малайзия — 88 фунтов стерлингов; Джакарта, Индонезия — 85 фунтов стерлингов; Бухарест, Румыния — 84 фунты стерлинги; Каир, Египет — 79 фунтов стерлингов; Сиемреап, Камбоджа — 79 фунтов стерлингов; Манила, Филиппины — 70 фунтов стерлингов; Анталия, Турция — 70 фунтов стерлингов; Киев, Украина — 65 фунтов стерлингов.

Важнейшую роль в структурировании рейтинга сыграла стоимость жилья, обеда в ресторане и в бюджетной закусочной. Так, поесть в Киеве оказалось дешевле всего из заявленных ста городов. В то время, как по стоимости жилья город занял 5 строчку среди эконом-вариантов. Арендовать квартиру в Киеве, по данным агентства, стоит около 42 фунтов стерлингов за сутки (около 1600 гривен).

По стоимости жилья дешевле Киева оказались: Денпасар (Индонезия), Анталия (Турция), Пхукет (Тайланд) и Джакарта (Индонезия).

Вместе с тем, самым дорогим городом для путешествия 2018 года признан Нью-Йорк (США).

Чтобы отдыхать здесь туристы ежедневно тратят около 346 фунтов стерлингов, а это более 13 тысяч гривен.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Харькова и Киева в иностранной и национальной валюте на уровне "B-".