Al Jazeera Януковича. Порошенко выйдет сухим из воды - Бондаренко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Украинская инвестиционная компания (Investment Capital Ukraine, ICU), председателем совета директоров которой до 2014 года была глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, содействовала выводу из Украины в период с 2012-го по 2014 год $1,5 млрд тогдашнего президента Виктора Януковича и его окружения. Об этом говорится в засекреченном решении Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, опубликованном арабской телекомпанией Al Jazeera.

По мнению политического эксперта Костя Бондаренко, несмотря на шум, который подымается в СМИ, история вряд ли навредит президенту Петру Порошенко.

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"Al Jazeera ориентирована на анти-Трамповский истеблишмент в США, а Порошенко — как раз больше ориентируется именно на Трампа и его администрацию. Поэтому вряд ли сегодня Петр Алексеевич переживает из-за того, что противники Трампа выступают и против него. Да, в этой конкретной ситуации наверняка будут разгоняться информационные волны, но они вряд ли могут как-то повредить самому Порошенко", — рассказал Бондаренко.

По его словам, роль третейского судьи в этом деле будет выполнять не Al Jazeera, а президент США Дональд Трамп.

"Думаю, что ситуация будет развиваться в следующем ключе — НАБУ и САП, которые курируются Соединенными Штатами будут еще больше подогревать интерес к этой теме, показывать, насколько коррумпированной является действующая власть. Но опять роль третейского судьи в этом процессе будет исполнять президент США Дональд Трамп, а не различные "Соросы" или сенаторы и конгресмены, которые сегодня ополчились против Трампа и его последователей", — считает политолог.

В то же время, Бондаренко убежден, что украинцы вряд ли будут сильно возмущаться участием их президента в финансовых махинациях.

"Если украинское общество не отреагировало на грандиозный скандал с "панамскими офшорами", то вряд ли оно покажет какую-то реакцию в этом случае. Конечно, можно искусственным образом собрать подобие Майдана и сказать, что президент коррумпирован. Но украинский народ итак не верит в то, что Петр Алексеевич — бессеребренник. Наших людей уже ничем не удивишь", — резюмировал Бондаренко.