Дубинский: в Украине действует преступная группа Гонтаревой

РИА Новости Украина

Финансовый обозреватель Александр Дубинский опубликовал на своей странице в Facebook пост под названием "Как подчинённая Гонтаревой помогла Януковичу и Ко 1.5 млрд долларов украсть".

По его словам, единственным брокером, скупавшим для Януковича и Ко гособлигации правительства на 1,5 млрд краденных долларов, – была инвесткомпания ICU.

"На тот момент эта компания принадлежала Валерии Гонтаревой, Макару Пасенюку, Константину Стеценко и первому зампреду российского банка ВТБ Юрию Соловьеву. В международном законодательстве "против отмывания денег, полученных преступным путём, существует понятие "know your client", согласно которому Гонтарева и Ко должны были проверить происхождение средств своих клиентов", – напоминает Дубинский.

Конечно, продолжает он, ICU использует в данном случае отмазку о "существовании документов от департамента финансового мониторинга НБУ", подтверждающих легальность происхождения капитала "Семьи", "отмыванием которых занимались Гонтарева и Ко".

"Однако, НБУ в тот период был подконтролен тем же самым людям, которые дали указание ICU скупать облигации в интересах Януковича и Ко. То есть, связанным лицам, входившим в преступную группу, которым и помогала Гонтарева", – сообщил обозреватель.

Ещё один интересный факт, который заинтересует следствие после смены власти – имя человека, который в то время "прикрывал" отмывание преступных капиталов из Нацбанка, добавляет Дубинский.

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"На тот момент им была директор департамента финансового мониторинга Лада Смахтина, которая и давал "Семье" от лица Нацбанка справки о легализации украденных денег. Которыми сейчас прикрывается ICU. Смахтина — подчиненная Гонтаревой во время ее работы в банке ING. Как говорится, череда случайных совпадений. Которые приводят к одному очевидному выводу. Помимо преступной группы "Януковича", в Украине действует преступная группа Гонтаревой, которая специализируется на отмывании денег. Как для предыдущего, так и для этого президентов", – подытожил обозреватель.