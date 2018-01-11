Когда курс гривны устаканится? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине 10 января, резко снизился курс евро по отношению к гривне. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины. Так, евро по сравнению с 9 января подешевел сразу на 32 копейки — до 33,65 грн, зато доллар, как и днем ​​ранее, сегодня стоит 28,20 грн. А вот на четверг, 11 января, Нацбанк установил курс доллара – 28,32 грн, а евро 33,97 грн, что является рекордно высоким официальным курсом за два последних года. В то же время многие эксперты предсказывали укрепление гривны после новогодних праздников.

Какими будут валютные качели в течение этого и следующего месяца, рассказал член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран в эфире радиостанции Голос Столицы.

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Що у нас відбувається з курсом?

— Те, що ви назвали, курс євро знижується по відношенню до гривні, до долара, так, це загальносвітова тенденція. Вчора були опубліковані дані по бюджету ЄС, і з них очікується зниження доходів, насамперед через Брексіт, це офіційно визнали. Тому на світових ринках євро до долару знизився на кілька відсотків. Але на українському ринку долар продовжує, на жаль, укріплюватися, тому що ми ще відчуваємо той ефект новорічних свят, бо той надлишок гривні, який сьогодні є на ринку, він і досі штормує валютний ринок. Наразі ми очікуємо стабілізації гривні на наступному тижні.

Стабілізацію чи припинення падіння і початок руху в плюс?

— Я очікую тільки стабілізацію, тому що, на жаль, ті дані, які оприлюднив НБУ, що ЗВР зросли певним чином, вони зросли не до планових показників. Тобто є певне відставання. І насамперед на наступному тижні ми очікуємо стабілізацію курсу, а потім можливе укріплення, в залежності від ситуації на світових ринках.

Ви кажете, що через Брексіт євро втрачає пункти. А в Україні навпаки зараз рекордний курс євро за останні два роки. Від чого це залежить?

— Це залежить від співвідношення темпів зростання долару в Україні і зниження євро на світових ринках. За поточний день, євро знизився з 1,20 до 1,19 доларів за євро. Тобто певне зниження триває і буде тривати, я думаю, майже до кінця тижня. Але в Україні свої тенденції, які установлюються на ринку гривня-долар, тому що він у нас є основним валютним ринком. І фактично ті гравці, які працюють на ринку євро-гривні, фактично встановлюють курс, який стався на світовому ринку.

НБУ може щось вдіяти з цим?

— НБУ здатний чітко контролювати ситуацію, він може просто вийти з інтервенціями на ринок і припинити знецінення гривні. Але чи варто це робити наразі, тому що за нашими відчуттями ще відбувається той ефект від надмірних витрат гривні з казначейського рахунку, який ми спостерігали в розпал новорічних свят. Нагадаю, що на чорному ринку долар сягав 29-29,5 гривень за долар, але ви бачите, він повернувся до позначки нижче 28,5 і зараз в обмінниках можна вільно купити без будь-яких панічних настроїв за 28,4-28,5.

Чи зможе гривня надовго втриматися на цій позиції і за рахунок чого?

— Традиційно, витрати з держбюджету на початку року невеликі, вони не призводять до надлишку ліквідності. Якщо не буде ніяких цікавих нововведень з боку Мінфіну, казначейства, не буде ліквідності в бік платників ПДВ, яким потрібно відшкодування, то я вважаю, що є всі передумови. Тому що в принципі закінчення року за платіжно-торгівельним балансом, за товарами та послугами для України були непоганими. Фактично ми завершили торгівельний баланс за товарами та послугами в нуль, тобто надходження від експорту товарів та послуг і витрати на імпорт були збалансованими. Тобто ті тенденції, які зараз ми спостерігаємо, мали сезонний характер, сезонність завершує свою дію десь в середині місяця. І потім, я думаю, що ми будемо спочатку спостерігати стабілізацію курсу, а потім плавну тенденцію до зміцнення. Але ж наразі ці тенденції може коригувати НБУ як в ту, так і в іншу сторону.

У бюджеті на 2018 рік Кабмін з подачі Нацбанку заклав середньорічний курс в 29,3 гривні за долар і 30,1 гривні за долар на кінець 2018 року. Як цей прогноз відкоригує вартість гривні, долара і євро у найближчі пару місяців?

— Я думаю, що ніяк. Тому що насправді курс, який закладає Мінфін, є розрахунковим. Те, що вони закладають на кінець року, і те, що вони закладають середньорічно, не означає, що ринок буде йти так, як їм хочеться. Тобто це курс розрахунковий, який потрібно брати до уваги, можливо, також його використовувати в своїх розрахунках при експортно-імпортних операціях. Але насамперед курс наявний буде диктуватися ситуацією на світових ринках, на сировинних ринках, ситуацією України з міжнародними співпрацями, як МВФ, та й інші фактори, які потенційно впливають на курс.

Міністр фінансів Олександр Данилюк наприкінці 2017 року казав, що Україна очікує одразу два транші від МВФ. Надання цих траншів якось стабілізує гривню, втримає на плаву?

— Наразі транш може мати саме психологічний ефект. Нас очікує дуже тяжкий 2019 рік, коли Україна повинна повернути майже 10 мільярдів. Тому всі наші західні партнери, в тому числі з приватного сектору, спостерігають за відносинами України з МВФ. Якщо МВФ залишатиметься, він може не давати транші, але може відвідувати Україну з місіями, Україна може виконувати, або намагатися виконати вимоги МВФ, і не розривати стосунки з МВФ. Тобто сам факт надходження траншів не є таким важливим для гривні, як відносини з Фондом і їх офіційний статус, перемовини з Фондом і таке інше. Влада це розуміє, ви ж бачите, що вони фактично друге півріччя 2017 року так і просувалися. Вони не дуже поспішали виконувати рішення Фонду, рекомендації, вони гальмували деякі їх побажання, або поради. Не виконували їх так, як потрібно. Вони не рвали з ними відносини, МВФ має з Україною відносини, тут є представництво, є представник, який працює. Він також заспокоює наших кредиторів, тому що насправді 2018 рік не є таким важким для України як 2019.

Що ви порадите українцям: здавати валюту, скуповувати валюту?

— Розумієте, пересічний громадянин не є спекулянтом на валютному ринку, тому насправді в дуже довгостроковому перебігу гривня буде мати тренд до девальвації, чи буде 30-35 через 2-3 місяці, сказати дуже важко. Але на кінець року ті показники, які закладені, дуже ймовірні. Тому насправді я б не рекомендував купувати долар вище 29, але і здавати валюту по курсу 28,5-29 також не варто.

Ранее экономист Евгений Невмержицкий заявлял, что важность следующего транша МВФ с точки зрения финансов – незначительна.

В свою очередь главный редактор журнала "Деньги" Александр Крамаренко отметил, что в меморандум МВФ украинские чиновники "запаковали" свои интересы.