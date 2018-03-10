Переговоры по поводу выборов на Донбассе продолжаются. На данный момент стороны не пришли к общему знаменателю. В этой ситуации Киев привлек к обсуждению в Минске Ольгу Айвазовскую, представительницу гражданской сети "ОПОРА".
В результате обнародования аудиозаписи беседы с якобы представителями "Оппоблока" Юрия Милобога исключили из партии "Самопомич". Политолог Кирилл Молчанов в эфире Голоса Столицы сообщил, кому выгоден этот скандал.
Киев не способен подготовить законодательную базу для местных выборов в Донбассе, их проведение в первом полугодии 2016 года - "из области фантастики", считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Меньше чем через неделю в Кривом Роге состоятся внеочередные выборы городского головы. Одно из главных действующих лиц кампании - скандально известный комбат, народный депутат от "Самопомичи", а ныне кандидат в мэры Семен Семенченко.
Досрочные выборы мэра Кривого Рога не за горами: кандидаты - на низком старте, общественность протирает линзы микроскопов - за всем, что так или иначе связано с выборами в городе горняков, следить будут сквозь линзы с десятикратным увеличением.
В среду, 27 января, за два месяца перед повторными выборами городского головы, Криворожский городской совет принял решение о выделении из бюджета города 50 млн грн для предоставления материальной помощи местным жителям.
В проведении выборов в Киеве не заинтересована именно действующая власть. Провластная политическая партия навряд ли получит на выборах в райсоветы те голоса, которые она получила на местных выборах, считает эксперт Валерий Гончарук.
Организаторы акции протеста требуют немедленно собрать сессию Новомосковского городского совета, на которой заслушать решение теризбиркома о признании городским головой Новомосковска Виктора Литвищенко.
Обращаясь к криворожцам у кабинета спикера Верховной Рады, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко посоветовал не протестовать, а воспользоваться интернетом и узнать подписал ли, Владимир Гройсман закон о перевыборах мэра в Кривом Роге.
В феврале стартует избирательный процесс в рамках выборов в райсоветы столицы, которые были отменены еще в 2010 году. Необходимость возобновления данных органов местной власти прокомментировала депутат Киевсовета Татьяна Мелихова.
Президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко договорились уделить особое внимание выборам в Донбассе, которые должны пройти в начале следующего года.
Законопроект запрещает проведение выборов и референдумов на временно оккупированной территории. Потому что невозможно проводить выборы по украинскому законодательству на территориях, где нет государства Украина, написала вице-спикер Рады Оксана Сыроид в своем Facebook.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".