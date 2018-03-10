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    Выборы в местные советы в Украине (2015)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 246
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    21:54 05.04.2016
    368Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Переговоры по поводу выборов на Донбассе продолжаются. На данный момент стороны не пришли к общему знаменателю. В этой ситуации Киев привлек к обсуждению в Минске Ольгу Айвазовскую, представительницу гражданской сети "ОПОРА".
    Юрий Вилкул. Архивное фото
    В Кривом Роге был договорняк по Вилкулу - политолог
    15:26 04.04.2016
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    В результате обнародования аудиозаписи беседы с якобы представителями "Оппоблока" Юрия Милобога исключили из партии "Самопомич". Политолог Кирилл Молчанов в эфире Голоса Столицы сообщил, кому выгоден этот скандал.
    Местные выборы в Украине. Архивное фото
    Чеснаков: местные выборы в Донбассе до 1 июля - это "из категории фантастики"
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    Киев не способен подготовить законодательную базу для местных выборов в Донбассе, их проведение в первом полугодии 2016 года - "из области фантастики", считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Золотарев: "Самопомич" - политическая франшиза Андрея Садового
    21:21 28.03.2016
    694Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Политический эксперт Андрей Золотарев отметил, что внеочередные выборы мэра Кривого Рога - это авантюра "Самопомичи", которая, не имея никакой стратегии и сильного кандидата, вязалась в эту историю.
    Выборы мэра в Кривом Роге
    Соболев: на выборах в Кривом Роге за Вилкула проголосовали 210 тысяч
    03:17 28.03.2016
    1321Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    По информации нардепа Егора Соболева, на выборах мэра в Кривом Роге Юрий Вилкул получили 210 тысяч голосов избирателей, Семен Семенченко - 31 тысячу.
    Семен Семенченко - кандидат в мэры Кривого Рога. Архивное фото
    Битва за Кривой Рог: Семенченко, кандидат в камуфляже
    16:55 22.03.2016
    3342Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Меньше чем через неделю в Кривом Роге состоятся внеочередные выборы городского головы. Одно из главных действующих лиц кампании - скандально известный комбат, народный депутат от "Самопомичи", а ныне кандидат в мэры Семен Семенченко.
    Урны для голосования. Архивное фото
    Выборы на Донбассе: условия приемлемы, но невозможны
    07:05 24.02.2016
    1537Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Одним из условий возобновления мира на Донбассе является проведение демократических выборов. На какие уступки должны пойти стороны конфликта на Востоке, рассказал депутат от БПП Александр Черненко.
    Акция за перевыборы мэра в Кривом Роге. Архивное фото
    Перевыборы в Кривом Роге: Вилкулы против Коломойского и Семенченко
    09:42 19.02.2016
    2436Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Досрочные выборы мэра Кривого Рога не за горами: кандидаты - на низком старте, общественность протирает линзы микроскопов - за всем, что так или иначе связано с выборами в городе горняков, следить будут сквозь линзы с десятикратным увеличением.
    Массовый подкуп избирателей в Кривом Роге. Видео
    Массовый подкуп избирателей в Кривом Роге 
    15:29 02.02.2016
    718Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    В среду, 27 января, за два месяца перед повторными выборами городского головы, Криворожский городской совет принял решение о выделении из бюджета города 50 млн грн для предоставления материальной помощи местным жителям.
    Голосование на выборах. Архивное фото
    Эксперт: выборы губернаторов это бомба замедленного действия
    10:06 30.01.2016
    677Местные выборы 2015: итоги
    Депутаты Киевсовета обратились к президенту с предложением назначить выборы глав областей. Эксперт о том, стоит ли передавать полномочия назначения губернаторов общественности.
    Здание Киевского городского совета
    Выборы в райсоветы столицы невыгодны ни Киевсовету, ни городскому голове - эксперт
    20:10 28.01.2016
    34Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    В проведении выборов в Киеве не заинтересована именно действующая власть. Провластная политическая партия навряд ли получит на выборах в райсоветы те голоса, которые она получила на местных выборах, считает эксперт Валерий Гончарук.
    Участники акции протеста перекрыли дорогу на Днепропетровск
    Участники акции протеста перекрыли трассу Днепропетровск - Донецк
    13:32 27.01.2016
    2442Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Организаторы акции протеста требуют немедленно собрать сессию Новомосковского городского совета, на которой заслушать решение теризбиркома о признании городским головой Новомосковска Виктора Литвищенко.
    Луценко протестующим криворожцам: носочки принести?. Видео
    Луценко протестующим криворожцам: "носочки принести?" 
    22:24 26.01.2016
    1076Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Обращаясь к криворожцам у кабинета спикера Верховной Рады, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко посоветовал не протестовать, а воспользоваться интернетом и узнать подписал ли, Владимир Гройсман закон о перевыборах мэра в Кривом Роге.
    Жители Кривого Рога заблокировали администрацию Порошенко
    Жители Кривого Рога заблокировали администрацию Порошенко
    19:44 26.01.2016
    3397Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Криворожцы перекрыли выезды из администрации с обеих сторон и начали ее пикетирование, сообщил депутат Верховной Рады от партии "Самопомич" Семен Семенченко.
    Акция за перевыборы мэра в Кривом Роге проходит в Киеве
    Фотоитоги 26 января: протесты активистов Кривого Рога у ВР и таксистов во Франции 
    18:26 26.01.2016
    168Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Акция с требованием подписать закон о внеочередных выборах мэра Кривого Рога во вторник проходит возле Верховной Рады. Несколько десятков активистов собрались у входа в парламент.
    Голосование в Киеве. Архивное фото
    Навстречу выборам! Возвращение райсоветов в Киеве
    11:10 07.01.2016
    402Местные выборы 2015: итоги
    В феврале стартует избирательный процесс в рамках выборов в райсоветы столицы, которые были отменены еще в 2010 году. Необходимость возобновления данных органов местной власти прокомментировала депутат Киевсовета Татьяна Мелихова.
    Местные выборы 2015. Архивное фото
    Выборы в Донбассе должны пройти в начале 2016 г - "нормандская четверка"
    15:50 30.12.2015
    977Встреча "нормандской четверки" в Париже
    Президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко договорились уделить особое внимание выборам в Донбассе, которые должны пройти в начале следующего года.
    Разрушения и остатки разорвавшихся боеприпасов в Сватово после пожара в арсенале
    Явка на местных выборах в Сватово составила 30-32%
    10:21 28.12.2015
    212Местные выборы 2015: итоги
    В городе, который ранее пострадал от взрывов боеприпасов на военных складах, с опозданием на два месяца состоялись выборы в местные органы власти. Своих кандидатов выставили восемь партий.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Парламент не смог назначить перевыборы в Кривом Роге
    19:52 10.12.2015
    232Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Во время первого сигнального голосования за перевыборы законопроект №3616 набрал только 203 голоса, во вторую попытку – 216 голосов. Последнее сигнальное голосование набрало 209 голосов.
    Владимир Гройсман, Андрей Парубий и Оксана Сыроид. Архивное фото
    В Раде предлагают запретить выборы на неподконтрольных территориях Донбасса
    18:44 08.12.2015
    372Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Законопроект запрещает проведение выборов и референдумов на временно оккупированной территории. Потому что невозможно проводить выборы по украинскому законодательству на территориях, где нет государства Украина, написала вице-спикер Рады Оксана Сыроид в своем Facebook.
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