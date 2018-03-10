Массовых нарушений в Киеве в день голосования в ходе второго тура выборов мэра зафиксировано не было, как и напряженной политической борьбы между кандидатами. Об этом заявил представитель "ОПОРЫ" Андрей Савчук.
Явка избирателей во время второго тура выбора мэра Киева составила чуть больше 28%. По словам координатора избирательных программ "ОПОРЫ" в Киеве Андрей Савчука, закон не предусматривает минимального показателя явки для признания выборов действительными.
Явка в Киеве пока низкая, заявил руководитель избирательных программ КИУ Андрей Линник. В то же время, представитель гражданской сети "ОПОРА" Андрей Савчук заверил, что в столице регистрируются лишь локальные нарушения избирательного процесса.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".