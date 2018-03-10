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    Андрей Савчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    11:33 16.11.2015
    357Второй тур выборов мэров: итоги
    Массовых нарушений в Киеве в день голосования в ходе второго тура выборов мэра зафиксировано не было, как и напряженной политической борьбы между кандидатами. Об этом заявил представитель "ОПОРЫ" Андрей Савчук.
    Голосование во втором туре выборов мэра Киева
    Выборы в Киеве при любой явке будут признаны действительными – "ОПОРА"
    09:32 16.11.2015
    58Второй тур выборов мэров: итоги
    Явка избирателей во время второго тура выбора мэра Киева составила чуть больше 28%. По словам координатора избирательных программ "ОПОРЫ" в Киеве Андрей Савчука, закон не предусматривает минимального показателя явки для признания выборов действительными.
    Выборы в Киеве
    Выборы в Киеве: рекордно низкая явка и "косынки" на участках
    18:37 25.10.2015
    932Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Явка в Киеве пока низкая, заявил руководитель избирательных программ КИУ Андрей Линник. В то же время, представитель гражданской сети "ОПОРА" Андрей Савчук заверил, что в столице регистрируются лишь локальные нарушения избирательного процесса.
    Выборы в Киеве
    "ОПОРА": избиратели в Киеве бросали бюллетени в урны без печати
    15:30 25.10.2015
    118Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    По словам координатора избирательных программ Гражданской сети "ОПОРА" в Киеве Андрея Савчука, не все избирательные урны на участках столицы были опломбированы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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