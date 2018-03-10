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    Алексей Каспрук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Мэр Черновцов Алексей Каспрук
    Мэр Черновцов заболел пневмонией
    08:46 11.02.2016
    348Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Отметим, что в Сторожинецком районе Черновицкой области ожидается осложнение погодных условий: порывы ветра до 30-35 м/с и очень сильные дожди.
    Пожар на кладбище в Черновоцах
    В Черновцах на улице Русской горело кладбище
    00:51 12.11.2015
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    По информации городского головы Алексея Каспрука, за вывоз мусор, который и загорелся на кладбище, ответственно киевское ООО ТД "Укрвторресурс".
    Местные выборы 2015: как голосовали в Украине. Архивное фото
    Каспрук лидирует на выборах мэра Черновцов, но второй тур неизбежен
    19:03 28.10.2015
    158Местные выборы 2015: итоги
    Обработаны все 100% электронных протоколов, лидирует самовыдвиженец Алексей Каспрук, набирая 38,61% голосов избирателей. Вторым идет Виталий Михайлишин, от партии "Родной город", с результатом 26,71% голосов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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