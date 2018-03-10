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    Александр Мамай

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Неизвестные в Полтаве напали на судью Ларису Гольник
    Избитая в Полтаве судья сообщила, кого подозревает в нападении
    03:52 23.11.2017
    941Криминальные войны в Украине
    В среду вечером в Полтаве возле Мемориала Солдатской славы напали на судью Ларису Гольник и ее мужа. Потерпевшая связывает происшествие с городским головой Александром Мамаем.
    Мэр Полтавы Александр Мамай 19 апреля 2017 года
    "Рука народа": мэра Полтавы схватили за горло во время заседания в горсовете
    13:50 19.04.2017
    1111Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Началась толкотня, во время которой член ВО "Свобода" Вадим Патык схватил Александра Мамая за шею. Далее мэру удалось протолкнуться на выход из зала. Во время этого его пытались задержать и кричали требования о созыве сессии.
    Мэр Полтавы Александр Мамай
    Мэр Полтавы заявил о захвате горсовета
    15:33 10.04.2017
    3409Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Мэр Полтавы сообщил, что обратится в СБУ, прокуратуру и полицию по факту блокирования городского совета и добавил, что админздание блокируют "приезжие молодые люди".
    В Полтаве митингующие под стенами мэрии требуют созвать внеочередную сессию горсовета
    В Полтаве митингующие добились остановки строительства "Газетной арки" 
    15:04 07.04.2017
    340Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    По словам мэра Полтавы Александра Мамая, хотя предприниматель-застройщик Виктор Степаненко имеет на руках все разрешительные документы на строительство, он с пониманием отнесся к ситуации в городе.
    Столкновения в центре Полтавы
    Проект постановления о перевыборах мэра Полтавы зарегистрирован в Раде
    01:55 07.04.2017
    199Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Инициаторы постановления - нардепы от БПП - считают, что кровопролитие в Полтаве из-за застройки прохода в газетной арке на ул. Соборности, 27 - непосредственная вина нынешнего мэра города Александра Мамая.
    Мэр Полтавы Мамай пытается договориться о закрытии дела. Видео
    Мэр Полтавы Мамай предлагает взятку судье за закрытие дела 
    01:30 26.05.2016
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    Видео, снятое скрытой камерой, продемонстрировали в Киевском районном суде во время слушания по делу бывшего заместителя мэра Полтавы Дмитрия Трихны, которого судят за попытку дать судье Ларисе Гольник взятку.
    Мэр Полтавы Александр Мамай
    Скандал в Полтаве: мэр отказался говорить на украинском "до оккупации"
    10:35 28.04.2016
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    Александр Сороковой из Конгресса украинских националистов считает, что в таком случае перед каждым выступлением чиновники должны говорить: "Извиняюсь, что говорю языком оккупанта. Обещаю выучить украинский".
    Мэр Полтавы Александр Мамай
    На выборах в Полтаве победил действующий мэр Мамай
    12:31 16.11.2015
    363Второй тур выборов мэров: итоги
    Оппонент действующего городского головы Андрей Матковский набрал 37,4 процента голосов: за него проголосовали почти 32 тысячи человек.
    Столкновения на сессии горсовета Полтавы
    Хроника 10 июля: нападение на инкассаторов, беспорядки в Полтаве, СБУшники-контрабандисты
    10:55 11.07.2015
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    Насыщенный событиями оказался последний день недели. И не только криминальными происшествиями, такими как убийства, избиения, наезды, но и экономическими - прогнозируемым банкротством "Приватбанка" и "Ощадбанка".
    Столкновения на сессии горсовета Полтавы
    Машина мэра Полтавы наехала на трех человек — МВД
    15:34 10.07.2015
    338Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Милиция расследует подробности с инцидентом под полтавским горисполкомом. После скандального срыва сессии горсовета мэра Александр Мамай в спешке покидал место событий.
    Сергей Каплин и Александр Мамай в здании Полтавского горсовета
    Каплин устроил потасовку с мэром Полтавы на сессии горсовета
    11:41 10.07.2015
    543Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    В настоящее время в горсовет вызвали милицию. Нардеп утверждает, что Мамай закрылся у себя в кабинете, и ему стало плохо - так он обосновал призыв ломать дверь в его кабинет.
    Правый сектор предложил мэру Полтавы поехать в зону АТО
    "Правый сектор" предложил мэру Полтавы поехать в зону АТО 
    03:11 01.02.2015
    746Ситуация в зоне АТО.
    Представители "Правого сектора" предложили полтавскому мэру Александру Мамаю поехать в зону АТО "прямо сейчас". Там ему пообещали выдать автомат, бронежилет и каску.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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