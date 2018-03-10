Началась толкотня, во время которой член ВО "Свобода" Вадим Патык схватил Александра Мамая за шею. Далее мэру удалось протолкнуться на выход из зала. Во время этого его пытались задержать и кричали требования о созыве сессии.
Инициаторы постановления - нардепы от БПП - считают, что кровопролитие в Полтаве из-за застройки прохода в газетной арке на ул. Соборности, 27 - непосредственная вина нынешнего мэра города Александра Мамая.
Видео, снятое скрытой камерой, продемонстрировали в Киевском районном суде во время слушания по делу бывшего заместителя мэра Полтавы Дмитрия Трихны, которого судят за попытку дать судье Ларисе Гольник взятку.
Александр Сороковой из Конгресса украинских националистов считает, что в таком случае перед каждым выступлением чиновники должны говорить: "Извиняюсь, что говорю языком оккупанта. Обещаю выучить украинский".
Насыщенный событиями оказался последний день недели. И не только криминальными происшествиями, такими как убийства, избиения, наезды, но и экономическими - прогнозируемым банкротством "Приватбанка" и "Ощадбанка".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".