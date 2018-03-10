Директор департамента по коммуникациям МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что арестованным является задержанный ранее в Киеве Геннадий Капканов, которого подозревают в организации международной преступной хакерской платформы.
Самый впечатляющий пункт программы – создать экологический заказник и даже зоопарк. Звучит фантастически, ведь, например, стоимость реконструкции Харьковского зоопарка приближается к 1,4 миллиарда гривен.
В селе Макуховка в Полтавском районе более суток горела свалка, сообщает пресс-центр ГСЧС. Спасатели получили сообщение о возгорании 29 января в 14:50, а ликвидирован пожар был спустя сутки - 30 января в 16:45.
Вещи женщины лежат на детской площадки во дворе дома. По словам местных жителей, самое ценной квартирантка забрала, остался один хлам. Юрист Александр Лемешко говорит, что действия владелицы квартиры противозаконны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Директор департамента по коммуникациям МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что арестованным является задержанный ранее в Киеве Геннадий Капканов, которого подозревают в организации международной преступной хакерской платформы.
Директор департамента по коммуникациям МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что арестованным является задержанный ранее в Киеве Геннадий Капканов, которого подозревают в организации международной преступной хакерской платформы.
В селе Макуховка в Полтавском районе более суток горела свалка, сообщает пресс-центр ГСЧС. Спасатели получили сообщение о возгорании 29 января в 14:50, а ликвидирован пожар был спустя сутки - 30 января в 16:45.
В понедельник суд признал Савченко виновной в убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе летом 2014 года и незаконном переходе границы РФ и Украины. Чтение приговора продолжается. Савченко грозит до 25 лет колонии.
Коллектив коммунального предприятия "Полтавафарм" в понедельник протестовал у здания Полтавской областной государственной администрации. Сотрудники "Полтавафарм" вышли на акцию протеста против назначения Дмитрия Майбороды начальником предприятия.
Начальником полтавской полиции стал Виталий Мельничук. В составе новой полиции 245 человек, 36 из которых участники АТО. На торжествах по случаю принятия присяги полицейскими присутствовали премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
В пятницу с четвертой попытки депутаты Полтавского облсовета выбрали председателя. Им стал кандидат от БПП "Солидарность" Александр Беленький. Его первым заместителем стал Евгений Холод из ВО "Батькивщина".
В Киевском районном суде города Полтавы в началось восьмое судебное заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников. В ходе слушаний представители обвинения подали ходатайство об ужесточении условий для Кернеса.
В среду люди в балаклавах под флагами гражданского корпуса батальона "Азов" пикетировали дом Михаила Добкина в Харькове, после чего ворвались в здание горсовета. Горсовет оцепили сотрудники правоохранительных органов, после чего между людьми и милицией произошла потасовка.
По информации СМИ, судебное заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса вновь перенесен, на этот раз следующее заседание пройдет 7 сентября. На заседании в среду присутствовали пострадавшие активисты и сам обвиняемый Кернес.
Как отмечается, активисты анонсировали проведение акции возле суда, где рассмотрение дела в отношении Кернеса начнется в 11.00. Будет ли на суде народный депутат Михаил Добкин и оба адвоката Кернеса, не сообщается.
Народный депутат Сергей Каплин сорвал сессию Полтавского горсовета, требуя включить в дневной порядок заседания вопрос об уменьшении тарифов на проезд; между ним и мэром города Александром Мамаем возникла потасовка, сообщают местные СМИ.
По состоянию на 11:00 среды в Полтаве остается перекрытым участок вблизи торгового центра "Метро", где ночью взорвался грузовик. Дорога перекрыта, начиная с поворота на Автовокзал. Вернуться на трассу Киев-Харьков можно у села Супруновки через улицу Великотырновскую.
В столичном районе Оболонь неизвестные взорвали стену магазина кондитерской корпорации. В Полтаве во время судебного заседания мэр Харькова заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков сфальсифицировал против него дело.
Директор департамента по коммуникациям МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что арестованным является задержанный ранее в Киеве Геннадий Капканов, которого подозревают в организации международной преступной хакерской платформы.
В селе Макуховка в Полтавском районе более суток горела свалка, сообщает пресс-центр ГСЧС. Спасатели получили сообщение о возгорании 29 января в 14:50, а ликвидирован пожар был спустя сутки - 30 января в 16:45.
Компания, которая спровоцировала драку на пляже в Полтаве, в основном состояла из ранее судимых лиц, которые уже привлекались к уголовной ответственности за разбойные нападения, убийство и хулиганские действия, сообщили в полиции.
Пользователь Vidis Vidisov в понедельник выложил на своем канале в Youtube кадры потасовки, которая возникла в воскресенье перед матчем 4-го тура Украинской Премьер-лиги "Ворскла" – "Динамо", между болельщиками киевлян и полицейскими. Игра проходила в Полтаве.
На Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов, которая находится в селе Макуховка, зафиксирован пожар. Сообщение о возгорании мусора поступило в воскресенье, и к вечеру оно было локализовано. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
Три человека пострадали, 12 задержаны в результате столкновений протестующих с представителями частной фирмы в Полтаве, сообщил руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в области Юрий Сулаев.
Жители Полтавы вечером в среду исполнили на Киевском вокзале народную песню "Ой, чий то кінь стоїть". К песенному флешмобу, который ранее состоялся во многих городах Украины, присоединились около 50 человек.
Правоохранители 30 стран провели спецоперацию по ликвидации киберсети "Аваланж", задержаны трое украинцев, среди которых оказался и ее организатор. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на совместном брифинге с и.о. главы Нацполиции Вадимом Трояном.
Депутаты Полтавского областного совета проголосовали за обращение в адрес президента и премьера с призывом поддержать заключение "договоров о разделении полномочий" между правительством и региональными областными госадминистрациями.
Видео, снятое скрытой камерой, продемонстрировали в Киевском районном суде во время слушания по делу бывшего заместителя мэра Полтавы Дмитрия Трихны, которого судят за попытку дать судье Ларисе Гольник взятку.
Президент Украины Петр Порошенко назвал недавнюю попытку подорвать еще не открытый памятник гетману Ивану Мазепе в Полтаве "последней конвульсией пятой колонны". Об этом он заявил на церемонии открытия монумента в субботу.
В субботу, 5 марта, новые полицейские Полтавы в торжественной обстановке приняли присягу. Начальником полтавской полиции стал Виталий Мельничук. В составе новой полиции 245 человек, 36 из которых участники АТО.
В Полтаве умерла 22-летняя девушка, на которую 1 февраля утром на углу улиц Розы Люксембург и Шевченко с крыши многоэтажки упала ледяная глыба. Аналогичный случай произошел 29 января - тогда погибла 69-летняя женщина.
В интернете появилось видео, на кадрах которого жители Полтавы вышли из поломанного троллейбуса и принялись толкать транспортное средство. Усилиями неравнодушных полтавчан троллейбус удалось запустить.
В Полтавской области участники АТО блокировали трассу Киев – Харьков, требуя права на льготный проезд. Сначала участники АТО блокировали выезды с автовокзала, который отказывается предоставлять им льготные услуги.
Полтавским пенсионерам во вторник пришлось покинуть салон троллейбуса и толкать его по маршруту из-за заснеженной дороги, сообщила очевидец Тамара Костенкова в Facebook. Как долго это продолжалось, она не уточнила.
В субботу, 2 января в 11:15 в Службу спасения "101" позвонил мужчина и сообщил, что в р. Ворскла в с. Кротенки, на расстоянии около 30 метров от берега, в воде находится собака, которая не может самостоятельно добраться до берега.
Драка между депутатами произошла во вторник на сессии Полтавского областного совета. В начале заседания депутат Игорь Сирык ("Батькивщина") показал средний палец активисту, после чего завязалась потасовка.
Как рассказал водитель автобуса, все произошло так быстро, что он не успел рассмотреть женщину, однако запомнил, что она была в очках. Во время происшествия в автобусе было немного пассажиров, никто из них не пострадал.
Предыдущее заседание суда было перенесено на 2 ноября в связи с командировкой председательствующего судьи Андрея Антонова. В понедельник в заседании были заслушаны показания одного из потерпевших - Александра Кутянина.
Директор департамента по коммуникациям МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что арестованным является задержанный ранее в Киеве Геннадий Капканов, которого подозревают в организации международной преступной хакерской платформы.