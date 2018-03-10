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    Полтава

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 325
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    В Полтавском горсовете драка. Видео
    В Полтавском горсовете недовольные снежным коллапсом люди напали на депутата 
    15:22 07.03.2018
    276Украина остановилась в снежных заносах
    В Полтавском городском совете произошли столкновения между активистами и чиновниками, заседание исполкома перенесли на неопределенное время. Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".
    Самолеты в заснеженном аэропорту Одессы
    В Украине шесть аэропортов закрыты из-за снегопадов - ГСЧС
    16:11 01.03.2018
    169Украина остановилась в снежных заносах
    Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о прекращении работы аэропортов в городах Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы.
    Арест опасного хакера в Полтаве. Видео
    Суд Полтавы на два месяца арестовал опаснейшего хакера 
    01:54 27.02.2018
    480Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Директор департамента по коммуникациям МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что арестованным является задержанный ранее в Киеве Геннадий Капканов, которого подозревают в организации международной преступной хакерской платформы.
    Военный найден мертвым в госпитале Полтавы
    Военный найден мертвым в госпитале Полтавы
    18:59 14.02.2018
    1149
    Ночью 14 февраля в Полтавском военном госпитале нашли повешенным военнослужащего, который проходил службу в одной из воинских частей и находился на лечении.
    Пенсионеры-студенты
    В Полтаве открылся самый необычный вуз
    18:22 13.02.2018
    239
    Отмечается, что в вузе "третьего возраста" пенсионеры могут обучаться и осваивать новые специальности.
    Парк в Полтаве
    Из Полтавы: разберемся, на что идут наши налоги
    16:36 07.02.2018
    515
    Самый впечатляющий пункт программы – создать экологический заказник и даже зоопарк. Звучит фантастически, ведь, например, стоимость реконструкции Харьковского зоопарка приближается к 1,4 миллиарда гривен.
    Под Полтавой сутки горел мусорный полигон: кадры с места ЧП. Видео
    Под Полтавой сутки горел мусорный полигон: кадры с места ЧП 
    17:36 30.01.2018
    63
    В селе Макуховка в Полтавском районе более суток горела свалка, сообщает пресс-центр ГСЧС. Спасатели получили сообщение о возгорании 29 января в 14:50, а ликвидирован пожар был спустя сутки - 30 января в 16:45.
    Банкомат
    Афера по-полтавски. "Развели" с банковской картой за пару минут
    15:14 28.01.2018
    3923Криминальные войны в Украине
    Обманутому мужчине неловко, что он повелся на такой прием, сказал мошенникам код, который дал доступ к собственным средствам. Он до сих пор поражен, насколько убедительны были аферисты.
    Хозяйка квартиры выбросила вещи квартирантки на улицу в Полтаве
    В Полтаве в одном из домов вещи квартирантки выбросили на улицу
    10:47 15.01.2018
    835
    Вещи женщины лежат на детской площадки во дворе дома. По словам местных жителей, самое ценной квартирантка забрала, остался один хлам. Юрист Александр Лемешко говорит, что действия владелицы квартиры противозаконны.
    Елена Дьяченко
    Дьяченко: газовый бунт на Полтавщине, а скоро – по всей стране
    16:10 05.01.2018
    116178
    У нынешних представителей власти нет государственного мышления, а происходящее воспринимается как пиратство: "воруем и убегаем, мы здесь проездом", уверена политэксперт Елена Дьяченко.
    Наручники
    Старая школа. Полтавская бабушка нашла и наказала телефонных мошенников
    08:09 20.12.2017
    1594
    Мошенники пытались выманить у женщины 2 000 долларов, а когда та ответила, что таких денег нет, согласились на "сколько есть". Ожидавшего конверт курьера задержала полиция.
    Проблемная канализация в Полтаве
    В центре Полтавы канализационные нечистоты льются прямо на улицу - СМИ
    12:14 13.12.2017
    189
    В "Полтававодоканале" рассказали, что знают о проблеме и пояснили, что коллектор дома "довольно плохонький, он предназначен только для стоков".
    Неизвестные в Полтаве напали на судью Ларису Гольник
    Нападение на судью в Полтаве: стали известны новые подробности
    22:59 23.11.2017
    687
    Как отмечается, сотрясение мозга, предварительно диагностированное врачом скорой у избитой судьи, не подтвердилось, но шишка у нее вокруг зашитого рассечения большая.
    Неизвестные в Полтаве напали на судью Ларису Гольник
    Избиение судьи в Полтаве расследуют как вооруженное хулиганство
    13:00 23.11.2017
    68
    Правоохранители на месте происшествия обнаружили велосипеды, на которых, по словам пострадавших, передвигались нападавшие. Правоохранители работают над всеми возможными версиями.
    Неизвестные в Полтаве напали на судью Ларису Гольник
    Избитая в Полтаве судья сообщила, кого подозревает в нападении
    03:52 23.11.2017
    941Криминальные войны в Украине
    В среду вечером в Полтаве возле Мемориала Солдатской славы напали на судью Ларису Гольник и ее мужа. Потерпевшая связывает происшествие с городским головой Александром Мамаем.
    Неизвестные в Полтаве напали на судью Ларису Гольник
    В Полтаве избили женщину-судью
    20:15 22.11.2017
    1529
    По словам мужа судьи, нападавшие не пытались их ограбить, а сразу начали бить трубами. Пока он отбивался, жена пыталась повредить велосипеды нападающих.
    Драка школьниц в Полтаве
    В Полтаве школьницы сняли драку сверстниц на видео
    14:56 17.11.2017
    1037
    Девочки-подростки из нескольких полтавских школ устроили драку, из-за чего родители одной из них написали заявление в полицию.
    На месте убийства в Полтавской области
    В Полтаве подросток убил мать и попытался совершить суицид - СМИ
    12:26 15.11.2017
    1255
    В полиции сообщили, что в квартире подростка обнаружили тело его 45-летней матери с явными признаками насильственной смерти.
    В Полтаве вандалы облили краской памятник генералу Ватутину
    Вандализм в Полтаве. Памятник генералу Ватутину облили краской
    13:35 27.09.2017
    189Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    По информации полиции, в Полтаве утром неизвестные облили красной краской памятник генералу Николаю Ватутину. Правоохранители разыскивают очевидцев преступления.
    Пожар на рынке в Полтаве. Видео
    Токсичный дым над Полтавой. Пожар на центральном рынке города 
    03:52 26.09.2017
    195
    На месте происшествия работали около полусотни спасателей. Тушение затруднял токсичный дым от пластика, которым обшиты большинство магазинов.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Военный найден мертвым в госпитале Полтавы
    Военный найден мертвым в госпитале Полтавы
    18:59 14.02.2018
    1149
    Ночью 14 февраля в Полтавском военном госпитале нашли повешенным военнослужащего, который проходил службу в одной из воинских частей и находился на лечении.
    Арест опасного хакера в Полтаве. Видео
    Суд Полтавы на два месяца арестовал опаснейшего хакера 
    01:54 27.02.2018
    480
    Директор департамента по коммуникациям МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что арестованным является задержанный ранее в Киеве Геннадий Капканов, которого подозревают в организации международной преступной хакерской платформы.
    В Полтавском горсовете драка. Видео
    В Полтавском горсовете недовольные снежным коллапсом люди напали на депутата 
    15:22 07.03.2018
    276
    В Полтавском городском совете произошли столкновения между активистами и чиновниками, заседание исполкома перенесли на неопределенное время. Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".
    Пенсионеры-студенты
    В Полтаве открылся самый необычный вуз
    18:22 13.02.2018
    239
    Отмечается, что в вузе "третьего возраста" пенсионеры могут обучаться и осваивать новые специальности.
    Самолеты в заснеженном аэропорту Одессы
    В Украине шесть аэропортов закрыты из-за снегопадов - ГСЧС
    16:11 01.03.2018
    169
    Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о прекращении работы аэропортов в городах Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы.
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