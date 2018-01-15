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    Общество

    В Полтаве в одном из домов вещи квартирантки выбросили на улицу

    (обновлено: )54512
    Вещи женщины лежат на детской площадки во дворе дома. По словам местных жителей, самое ценной квартирантка забрала, остался один хлам. Юрист Александр Лемешко говорит, что действия владелицы квартиры противозаконны.
    Хозяйка квартиры выбросила вещи квартирантки на улицу в Полтаве
    hromadske.poltava

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Полтаве хозяйка квартиры выбросила вещи своей квартирантки на детскую площадку, сообщает "Громадське Полтава". Владелица квартиры так поступила, потому что квартирантка два года не платила за жилье.

    Теперь вещи женщины лежат на детской площадки во дворе дома. По словам местных жителей, самое ценной квартирантка забрала, остался один хлам. Юрист Александр Лемешко говорит, что действия владелицы квартиры противозаконны. По его словам, она не имела права выбрасывать вещи и оставлять их без присмотра.

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    Коммунальщики обещают в скорости убрать хлам с детской площадки.

    Ранее сообщалось, что в центре Полтавы у жителей дома на улице Симона Петлюры, 5 канализационные воды вытекают из туалета и затапливают цокольный этаж дома.

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