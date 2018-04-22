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    Общество

    В Полтаве разбили мемориальную доску погибшему бойцу АТО

    (обновлено: )202120
    По словам народного депутата Игоря Мосийчука, это уже третий случай вандализма в Полтаве по отношению к памятным знакам погибшим участникам АТО.
    Разбитая мемориальная доска погибшему участнику АТО Сергею Лымарю в Полтаве
    facebook.com/igor.mosijcuk

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные разбили в субботу памятную доску погибшему участнику АТО Сергею Лымарю в Полтаве, сообщил народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

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    "Это уже третий случай вандализма в Полтаве по отношению к памятным знакам нашим героям войны на Востоке. Требую от правоохранительных органов как можно быстрее найти подонков", — написал он на своей странице в Facebook.

    При этом, по словам Мосийчука, если этого быстро не сделают правоохранители, их найдут и жестко "накажут украинские патриоты".

    Ранее в центре Киева на Печерске неизвестные изуродовали памятник "Пламя мира", который был открыт всего год назад.

    Накануне управление по координации гуманитарных вопросов ООН сообщило, что с начала конфликта в Украине погибли более 2500 мирных жителей, еще девять тысяч пострадали.

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