В Полтаве разбили мемориальную доску погибшему бойцу АТО

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные разбили в субботу памятную доску погибшему участнику АТО Сергею Лымарю в Полтаве, сообщил народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

"Это уже третий случай вандализма в Полтаве по отношению к памятным знакам нашим героям войны на Востоке. Требую от правоохранительных органов как можно быстрее найти подонков", — написал он на своей странице в Facebook.

При этом, по словам Мосийчука, если этого быстро не сделают правоохранители, их найдут и жестко "накажут украинские патриоты".

Ранее в центре Киева на Печерске неизвестные изуродовали памятник "Пламя мира", который был открыт всего год назад.

Накануне управление по координации гуманитарных вопросов ООН сообщило, что с начала конфликта в Украине погибли более 2500 мирных жителей, еще девять тысяч пострадали.