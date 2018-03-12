наверх
12.03.201810:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.26
  • EUR32.40- 0.30
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Полтаве и Смеле более ста домов и соцучреждений остались без газа

    (обновлено: )26650
    В Полтаве из-за разгерметизации газопровода диаметром 125 мм остались без газоснабжения 30 частных жилых домов и 2 котельные, обеспечивающие теплоснабжением 6 общежитий, 2 медицинских учреждения и 1 школу-интернат (около 3 тыс. абонентов).
    Газовая конфорка
    УНИАН

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник в Полтаве произошла разгерметизация газопровода, в связи с чем без газоснабжения остались 3 тыс. местных жителей; также без газоснабжения остаются более 60 жилых домов и социальных учреждений в г. Смела Черкасской области. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Газовое хранилище в Инчукалнсе
    Sputnik Латвия
    Еще один кризис. Латвия столкнулась с угрозой нехватки газа

    "12 марта, в 3:00, в г. Полтава из-за разгерметизации газопровода диаметром 125 мм остались без газоснабжения 30 частных жилых домов и 2 котельные, обеспечивающие теплоснабжением 6 общежитий, 2 медицинских учреждения и 1 школу-интернат (около 3 тыс. абонентов)", — говорится в сообщении.

    Кроме того, без газоснабжения остаются жилые дома и социальные учреждения г. Смела.

    "Состоянием на 7:00, 12 марта, в г. Смела остаются без газоснабжения 3 котельные (без теплоснабжения 57 домов, 3 детских сада, 1 медицинское учреждение и 1 школа)", — отмечают спасатели.

    Подключение трех котельных в Смеле к газоснабжению запланировано на 12 марта.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман намерен сократить потребление газа в Украине еще на 5 млрд кубов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве избирают меру пресечения Рубану
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018