В Полтаве и Смеле более ста домов и соцучреждений остались без газа

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник в Полтаве произошла разгерметизация газопровода, в связи с чем без газоснабжения остались 3 тыс. местных жителей; также без газоснабжения остаются более 60 жилых домов и социальных учреждений в г. Смела Черкасской области. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"12 марта, в 3:00, в г. Полтава из-за разгерметизации газопровода диаметром 125 мм остались без газоснабжения 30 частных жилых домов и 2 котельные, обеспечивающие теплоснабжением 6 общежитий, 2 медицинских учреждения и 1 школу-интернат (около 3 тыс. абонентов)", — говорится в сообщении.

Кроме того, без газоснабжения остаются жилые дома и социальные учреждения г. Смела.

"Состоянием на 7:00, 12 марта, в г. Смела остаются без газоснабжения 3 котельные (без теплоснабжения 57 домов, 3 детских сада, 1 медицинское учреждение и 1 школа)", — отмечают спасатели.

Подключение трех котельных в Смеле к газоснабжению запланировано на 12 марта.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман намерен сократить потребление газа в Украине еще на 5 млрд кубов.