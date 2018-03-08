Порошенко: транзит газа через Украину - не благотворительность

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" должен осуществлять транзит газа через Украину по решению суда, заявил президент Петр Порошенко.

"Это не его благотворительность, это не его жест поддержки Украины, это прямые обязательства. Обязательства и решение суда надо выполнять. Точка", — цитирует президента "Укринформ".

Одновременно он подчеркнул, что Украина будет делать максимум возможного, чтобы диверсифицировать свое энергоснабжение так же, как это должен сделать Европейский Союз.

Президент отметил, что после избрания его президентом в 2014 году он дал "абсолютно четкое поручение" тогдашнему премьер-министру Арсению Яценюку относительно диверсификации газоснабжения и сокращения его потребления.

Он напомнил, что оно сократилось сначала до 16 млрд кубов, потом до 5 млрд., а потом до нуля.

"Вторая позиция – идем в суд. Мы не боимся. Мы убеждены в собственной победе. Еще раз подчеркиваю – эта победа не только в деньгах, эта победа имеет геостратегическое значение. Это как безвиз — окончательное "до свидания" газовой ветке или газовой петле. И результат такой же блестящий", — резюмировал Президент.

Читайте также — Тренд дня: "Многоликий Порошенко сказал "нет" МВФ"

В среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение.

В то же время Арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством.

На следующий день, 1 марта, российский "Газпром" сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

Читайте также: То вверх, то вниз. Кто и как зарабатывает на колебаниях гривны?

Ранее Премьер Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту активизировать усилия по взысканию с "Газпрома" штрафа по решению арбитража и антимонопольного штрафа. В свою очередь президент Петр Порошенко выразил уверенность в том, что "Нафтогаз" получит все до копейки" по решению Стокгольмского арбитража.