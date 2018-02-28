Стокгольм взыскал с "Газпрома" в пользу Украины $2,56 млрд - "Нафтогаз"

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. "Нафтогаз" заявил, что Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить украинской компании компенсацию в размере 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных для транзита объемов газа, по результатам двух разбирательств в суде Газпром должен выплатить Нафтогазу 2,56 миллиарда долларов.

"По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 миллиарда долларов США за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза", — сообщила компания в Twitter.

We did it!За рішенням Стокгольмського арбітражу,Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрддол.США за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2.56млрд дол.США на користь Нафтогазу — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 28 февраля 2018 г.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

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