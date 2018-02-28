наверх
28.02.201823:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.95- 0.06
  • EUR33.15- 0.12
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Стокгольм взыскал с "Газпрома" в пользу Украины $2,56 млрд - "Нафтогаз"

    Тема:

    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома" (652)

    (обновлено: )1667524
    По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза", говорится в заявлении украинской компании.
    НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. "Нафтогаз" заявил, что Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить украинской компании компенсацию в размере 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных для транзита объемов газа, по результатам двух разбирательств в суде Газпром должен выплатить Нафтогазу 2,56 миллиарда долларов.

    "По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 миллиарда долларов США за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза", — сообщила компания в Twitter.

    Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

    Смотрите также: "Нафтогаз" против "Газпрома. Кто кого победил в Стокгольме

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко с руководством НАК "Нафтогаз Украины"
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Грузовик в Киеве
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Андрей Парубий
    Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность