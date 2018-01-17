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    "Нафтогаз" начнет переговоры с "Газпромом" по исполнению решения Стокгольма

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    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома" (630)

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    Коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что в ближайшие дни стартуют переговоры между "Нафтогазом" и российским газовым монополистом.
    Глава Газпрома и Нафтогаза Алексей Миллер и Андрей Коболев
    Пресс-служба ОАО "Газпром" | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" в ближайшие дни планирует начать переговоры с "Газпромом" по имплементации решения Стокгольмского арбитража по спору о контракте на поставки российского газа, заявил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

    "В ближайшие дни начинаем", — сказал Витренко журналистам в среду, отвечая на вопрос, когда "Нафтогаз" планирует начать переговоры по имплементации этого решения.

    При этом, по его словам, стороны начнут переговоры, не дожидаясь решения суда по второму делу (о контракте на транзит газа).

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    Детали переговоров пока не разглашаются.

    Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что предприятие с 2018 года возобновит закупку газа у России в рамках выполнение решения Стокгольмского арбитража о выкупе минимальных объемов топлива.

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