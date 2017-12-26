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    В "Нафтогазе" связали решение Стокгольмского арбитража с курсом гривны

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    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома" (615)

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    Как пояснил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в государственном бюджете будут деньги, не будет дефицита торгового баланса, и поэтому "курс не вырастет".
    Центральный офис Нафтогаз Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что принятое Стокгольмским арбитражем решение в рамках спора между НАК и российским "Газпромом" позитивно отразится на курсе гривны, так как не будет дефицита торгового баланса.

    Центральный офис Нафтогаз Украины
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    "Для любителей считать, кто сколько будет платить. "Газпром" платит нам за транзит в 2-3 раза больше, чем сможет получать за продажу своего газа", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

    В комментариях у него спросили, отразится ли это на коммунальных платежах.

    "Отразится. В госбюджете будут деньги, чтобы платить зарплаты и пенсии бюджетникам, а также на выплату субсидий для всех, кто не может платить полный счет за коммуналку. Еще не будет дефицита торгового баланса. И поэтому курс не вырастет. И экономика будет хоть как-то расти", — отметил коммерческий директор НАК.

    Юрий Витренко/Facebook, 26 декабря 2017

    "Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. 

    Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиарда кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

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