В "Нафтогазе" связали решение Стокгольмского арбитража с курсом гривны

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что принятое Стокгольмским арбитражем решение в рамках спора между НАК и российским "Газпромом" позитивно отразится на курсе гривны, так как не будет дефицита торгового баланса.

"Для любителей считать, кто сколько будет платить. "Газпром" платит нам за транзит в 2-3 раза больше, чем сможет получать за продажу своего газа", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

В комментариях у него спросили, отразится ли это на коммунальных платежах.

"Отразится. В госбюджете будут деньги, чтобы платить зарплаты и пенсии бюджетникам, а также на выплату субсидий для всех, кто не может платить полный счет за коммуналку. Еще не будет дефицита торгового баланса. И поэтому курс не вырастет. И экономика будет хоть как-то расти", — отметил коммерческий директор НАК.

Юрий Витренко/Facebook, 26 декабря 2017

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиарда кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.