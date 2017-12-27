Решение Стокгольмского арбитража: Украину вытесняют с газового рынка ЕС

РИА Новости Украина

Спекуляции вокруг решения не позволяют общественности оценить все риски для Украины и ее газового рынка в ближайшем будущем. Если отсеять манипуляции, пафос и искусственный патриотизм "Нафтогаза", то можно выделить 6 непосредственных результатах судебного спора "Нафтогаза" и "Газпрома".

Первое: "Нафтогаз Украины" требовал компенсации за переплату стоимости газа в период 2011-2015 гг. на сумму 14 млрд. долл. Суд не удовлетворил это требование. Более того, фактически решение суда означает, что в период с 2011 по 2015 г. Украина платила обоснованную рыночную цену газа, которая в то время составляла с харьковской скидкой 350-430 долл.

Второе: Стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить 2 млрд. долл долга за поставленный газ. Долг был сформирован в четвертом квартале 2013 г. и во втором квартале 2014 "Нафтогаз" самостоятельно определил цену газа (268,5 долл.) и сумму, которую будет оплачивать "Газпрому". Эта часть решения является непосредственным и прямым финансовым проигрыш "Нафтогаза".

Третье: "Нафтогаз Украины" требовал полностью отменить условие "бери или плати". Суд не удовлетворил это требование и определил годовой объем газового контракта на уровне 5 млрд. куб. м, а обязательный выкуп ("бери или плати") касается 4 млрд. куб. м.

Безусловным достижением является то, что объем условия "бери или плати" существенно сократился. С другой стороны "Газпром" не имеет обязательств продавать больше 5 млрд. куб. м. И, соответственно, другой объем импорта Украина все равно будет покупать по схемам реверса и переплачивать за газ. Ежегодный импорт Украина может составлять в последующие годы ориентировочно на уровне 11-15 млрд. куб. м.

Аргументы "Нафтогаза" вроде того, что компания спасла Украину от требования "Газпрома" по условию "бери или плати" на сумму более 50 млрд. долл вызывает только смех. Здесь позиция "Нафтогаза" полностью совпадает с позицией России, где утверждают, что такая сумма могла привести к банкротству государства, а не только "Нафтогаза". Однако, требования "Газпрома" по условию "бери или плати" еще с 2010 года были названы не соответствующими рыночным условиям, суд ожидаемо сократил объем условия "бери или плати".

Четвертое: Украина получила возможность осуществлять реэкспорт газа. Но воспользоваться этим правом будет сложно, поскольку традиционно на рынках ЕС сложились группы поставщиков газа. Поэтому даже поставка 1-2 млрд. куб. м газа на рынки ЕС будет малореалистичным процессом.

Пятое: Украина получила снижение цены на газ в соответствии с ценами одного из европейских газовых хабов (на данный момент 220-230 долл.). Но, как уже было сказано, по такой цене можно будет купить только 5 млрд. куб. м. или 30-40% от потребностей импорта Украины. Такие же условия "Газпром" предоставляет и большинству европейских компаний.

Шестое: Решение Стокгольмского арбитража предполагает, что вопрос контракта не должен регулироваться украинским законодательством. Это означает, что решение Антимонопольного комитета Украины о "штрафа" против "Газпрома" на сумму более 170 млрд. грн (6 млрд. долл.) будет скорее всего аннулировано.

Ключевым выводом решения Стокгольмского арбитража — и о чем избегает говорить "Нафтогаз" — является его негативное влияние на рынок газа Украины. В таком виде решение суда Стокгольма ведет к ускоренному выдавливания Украины с рынка газа ЕС, уменьшение роли Украины как транзитного государства и усиление роли посредников на газовом рынке Украины.

Решение арбитража Стокгольма фактически дает "Газпрому" без особых конфликтов завершить процесс минимизации отношений с "Нафтогазом". Этот процесс был начат в 2010 году и сейчас подходит к завершению. И "Газпром", скорее всего, безусловно радуется такому решению Стокгольмского арбитража.

И если "Нафтогаз" вместе с его руководителем Коболева, или его международными консультантами, также видят в этом радостную новость, то только с одной причине. Они в течение всего этого времени фактически подыгрывали в этом "Газпрому" и занимали политику сознательного вытеснения Украины с европейского рынка газа.

Ведь место "Нафтогаза" уже сейчас занимают и в будущем будут еще больше занимать международные трейдеры, биржевые спекулянты и разного рода посредники. Ранее рынок газа Украины контролировали посредники по типу "РосУкрЭнерго", а теперь это будут посредники со стороны ЕС.

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И быстрое решение Стокгольмского арбитража по Украине (2014-2017 гг.) — еще одно свидетельство этого процесса. Практически все другие европейские компании судятся по 6-7 лет и не "вылезают" из Стокгольма подавая один иск за другим против "Газпрома". В то же время, договариваясь о компромиссах вне суда.

Скорость решения Стокгольмского арбитража также объясняется тем, что в 2019 году завершаются отношения "Нафтогаза" и "Газпрома". И нужно успеть за следующие 1-1,5 года договориться о новых условиях поставок газа как для Украины, так и о транзите газа для ЕС.

И, к сожалению, решение Стокгольмского арбитража в таком виде не дает шансов для Украины как для транзитного государства и как для государства покупателя газа. "Нафтогаз" в нынешнем виде, его руководители во главе с Коболева только помогают "Газпрома", России воплотить в отдельно взятой газовой сфере известный тезис одного из российских журналистов Леонтьева о том, что "нет такой страны — Украина". Украина превратится в площадку для торговли и транзита газа европейскими трейдерами и компаниями с одной стороны, и Россией — с другой стороны.

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И когда "Нафтогаз" до самозабвения рассказывал о Стокгольмском арбитраже, то европейские партнеры Украины (и те же Snam, Eustream, Gasunie, GRTgas) в газовой сфере полным ходом вели переговоры с "Газпромом" о транзите и покупке газа после 2019 года. Как и "Газпром" со своей стороны активно налаживал братские отношения с компаниями из ЕС. И можно не сомневаться, что о "Нафтогазе" и государстве Украина никто там не говорил. Как результат, "Нафтогаз" вытеснят с европейского рынка газа, а его место займут европейские партнеры "Газпрома". И итогом деятельности нынешнего руководящего состава "Нафтогаза" станет передача контроля за газовым рынком Украины иностранным компаниям вместе с "Газпромом".