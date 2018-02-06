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    "Нафтогаз" отказал Минэнерго в копии решения Стокгольмского арбитража

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    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома" (639)

    (обновлено: )43721
    В "Нафтогазе Украины" заявили, что НАК и Газпром" не имеют договоренностей о возможности разглашения деталей арбитражного процесса или арбитражного решения. Таким образом, эта информация имеет ограниченный доступ.
    Вывеска НАК Нафтогаз Украины в Киеве
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" отказалась предоставлять Министерству энергетики и угольной промышленности копию решения Стокгольмского арбитража по разбирательству с российским "Газпромом", говорится в ответе компании ведомству, копию которого во вторник опубликовало агентство "Украинские новости".

    Газовое хранилище. Архивное фото
    УНИАН
    Стокгольм заставил. В Украину возвращается российский газ

    Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

    "На сегодняшний день компания ("Нафтогаз Украины" — Ред.) и ПАО "Газпром" не имеют договоренностей о возможности разглашения деталей арбитражного процесса или арбитражного решения. Таким образом, эта информация имеет ограниченный доступ", — говорится в сообщении.

    По данным компании, при нарушении такой договоренности может возникнуть риск оспаривания решения арбитража "Газпромом".

    Смотрите также: "Нафтогаз" против "Газпрома. Кто кого победил в Стокгольме

    "Нафтогаз" является вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией, которая осуществляет полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, транспортировке и хранению нефти и газа, снабжению природным и сжиженным газом потребителей.

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