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    Cпор c "Нафтогазом"."Газпром" не будет оспаривать решение Стокгольма

    (обновлено: )43790
    На вопрос, намерен ли "Газпром" оспаривать судебное решение, зампред правления российского газового холдинга Александр Медведев ответил: "Зачем?". "Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу".
    Рекламная вывеска с надписью Газпром на одном из зданий в Санкт-Петербурге
    УНИАН Давыдова Александра

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. 

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    "Нафтогаз" обречен платить "Газпрому" - Корольчук
    Российский "Газпром" не будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским "Нафтогазом" в отношении контракта на поставку газа, сообщил журналистам зампред правления российского газового холдинга Александр Медведев.

    На вопрос, намерен ли "Газпром" оспаривать это судебное решение, он ответил: "Зачем?". "Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу", — сказал Медведев.

    Читайте также: Решение Стокгольмского арбитража: Украину вытесняют с газового рынка ЕС

    "Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. 

    Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиарда кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

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