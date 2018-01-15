Cпор c "Нафтогазом"."Газпром" не будет оспаривать решение Стокгольма

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина.

Российский "Газпром" не будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским "Нафтогазом" в отношении контракта на поставку газа, сообщил журналистам зампред правления российского газового холдинга Александр Медведев.

На вопрос, намерен ли "Газпром" оспаривать это судебное решение, он ответил: "Зачем?". "Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу", — сказал Медведев.

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"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиарда кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.