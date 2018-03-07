То вверх, то вниз. Кто и как зарабатывает на колебаниях гривны?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Почему растет гривна?

На валютном рынке наблюдает странная картина. Если в начале февраля доллар на межбанке стоил почти 28 гривен, то по состоянию на 6 марта за "зеленый" давали всего лишь 26,3 грн. Таким образом, американские деньги за месяц подешевели почти на 70 копеек. При этом, падение доллара произошло явно не из-за успехов украинской экономики, которая находится не в лучшем виде.

Основной причиной укрепления гривны является снижение котировок доллара по отношению к другим ведущим валютам (евро и иене). Гривну также укрепили аграрии, которые массово тратили валюту на импорт нефтепродуктов и минудобрений.

"Уже год Украина не получает траншей МВФ, а гривна на удивление стабильна и даже укрепляется. Причем, происходит это на фоне очень слабого роста экономики, сопоставимого со статистической погрешностью. А также — при дефиците платежного баланса в январе на уровне — 0.5 млрд долларов. Причины? Исключительно в наличии денежных переводов украинских работников из-за рубежа. Пересланная в страну валюта идет не на накопления, а тратится на еду и оплату коммуналки.

То есть, продается банкам, у которых затем ее выкупает НБУ. Но здесь тоже есть нюансы. По сравнению с 2013 годом поступления валюты от переводов в Украину — сократились вдвое. И это — явно не конец. Остарбайтеры вывозят из страны семьи и сокращают свои переводы. Так что свой совет "покупайте доллар" я оставляю низменным. Перед выборами дешеветь валюта точно не будет", — написал на своей странице в Facebook финансовый обозреватель Александр Дубинский.

Хоть расти, хоть падай — государство в плюсе

Однако больше всего укреплению гривны поспособствовало государство. С начала года НБУ уже два раза повысил учетную ставку — с 14,5 до 17%. Это позволило сначала обвалить ажиотаж на доллар, а потом привлечь на украинский долговой рынок иностранных спекулянтов, которые стали массово скупать гособлигации, поскольку ставка по ним была очень привлекательна. Небольшое подорожание гривны еще больше привлекло спекулянтов из-за рубежа.

По мнению экспертов, решение руководства НБУ повысить учетную ставку до 17% обогатит спекулянтов за счет средств налогоплательщиков в Украине.

Как отметил в СМИ экономист Всеволод Степанюк, подобным образом работают международные спекулянты в Европе: берут под 4% деньги в Европе и размещают их под 17% в Украине, покупая государственные облигации, что называется "арбитражная операция" на разнице ставок.

"Поэтому зачем работать, если есть деньги? Зачем вам заниматься бизнесом, если можно деньги разместить под 17% годовых, то есть 17,5%, потому что государство всегда должно давать чуть-чуть больше. Повышение учетных ставок НБУ можно сравнить с террористическим актом против экономики Украины.

Это значит, что государство по государственным облигациям должно платить 17,5% годовых. Теперь этим людям, у которых доллары хранятся за рубежом, можно ничего не делать, не производить, а просто взять, конвертировать деньги, и купить облигации, затем получить свои 17% годовых, конвертировать их обратно и заработать сумасшедшие по мировым финансовым меркам прибыль. Нацбанк действует исключительно в интересах спекулянтов на валютном рынке", — заявил Степанюк. По его словам, 17% годовых государство платит не из каких-то абстрактных сумм, а из средств налогоплательщиков.

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"Минфин разместил ОВГЗ на 3 месяца по 17,5%. Безумная доходность На высокие процентные ставки "прилетают" спекулянты-нерезиденты. Что помогает укреплять гривну. Получается сейчас дают сверхвысокую спекулятивную прибыль покупателям краткосрочных ОВГЗ. Которые еще и зарабатывают на укреплении гривны. Но за это Минфин расплачивается ростом стоимости госдолга (а значит потом будет требовать больше налогов). А экспортеры вынуждены продавать доллары дешевле.

Затем нерезиденты так же начнут выходить из украинских ОВГЗ (пока все покупки идут на 3-6 месяцев, как бы "до выборов"). И качнут гривну в обратную сторону. Непонятные качели устроили НБУ и Минфин своим повышением учетной ставки и доходности ОВГЗ. Зачем давать спекулянтам прибыль за счет украинской экономики. Снижение инфляции таким способом проблематично (нужно остановить рост зарплат, но этому вряд ли обрадуется электорат перед выборами). А ухудшить показатели госбюджета получится. И усложнить рефинансирование госдолга Минфином в конце лета-осенью.

Похоже вместо реформ избран более простой, но и более опасный путь манипулирования валютным курсом и процентными ставками.

И чисто для прикола: текущий консульский (США) обменный курс: 30.00 UAH = 1 USD. Таким он держится как минимум с начала февраля", — отметил Найман.

Экономика в заложниках у олигархов

Если ранее государство умышленно обваливало курс гривны, чтобы ускорить инфляцию и таким образом собрать больше налогов к концу года, то сейчас власти искусственно снижают курс. Этим они убивают нескольких зайцев.

Во-первых, экономят на возврате долгов иностранных кредиторам. Только за февраль Минфин выплатил МВФ 540 млн. долл по старым кредитам.

Во-вторых, дают возможность по дешевке завести валюту экспортеров и иностранных игроков с ценными бумагами, тем, самым, запастись валютой для собственных целей. Приближенным к власти олигархам позарез нужна валюта для импортных операций (посевная, расчет по долгам, закупка сырья), поэтому они ее закупают по дешевке, используя для этого услуги государственной машины. По сути, жадность олигархов оплатит украинский налогоплательщик.

Однако больше всего пострадает экономика. Пока олигархи набивают карманы валютой, малый и средний бизнес будет испытывает острый дефицит финансовых ресурсов, потому что учетная ставка НБУ в размере 17% делает невозможным кредитование предпринимателей.

О том, что власть без зазрения совести жертвует народом в угоду собственным интересам, свидетельствуют позиция президента Порошенко по поводу сотрудничества с МВФ. Если "гарант" поднять цену на газ для населения согласился почти сразу, то создавать Антикоррупционный суд по лекалам Запада отказался. То есть, Порошенко не против, чтобы люди отдавали последнее за коммуналку, но очень не хочет, чтобы его и его приспешников контролировал независимый суд.

"Есть группа людей, которых хлебом не корми, дай защитить суверенное право на коррупцию. Ведь именно об этом сейчас идет речь. Чего боятся коррупционеры? Что удастся создать независимый суд, который начнет сажать тех, кто раньше мог договорится. И аргументируется это суверенитетом. Аля давайте мы тут внутри сами решим, кого садить, а кого нет, а вы не вмешивайтесь… Но тотально коррумпированная система не может бороться сама с собой. Это как бороться с наркомафией в Венесуэле, очень трудно делать это под ее руководством. Точно также трудно бороться с коррупцией под руководством коррупционеров. Это просто невозможно. А значит нужна помощь извне. То, что украинские властители привыкли называть вмешательством в суверенитет. Без этой помощи извне это просто победить невозможно. Потому что коррупционеры должны против своих интересов бороться сами с собой. Это противоречит человеческой природе. А так как система тотально коррумпирована, и сопротивляется изменениям даже тогда, когда их инициирует первое лицо (пример медицины показателен), то трудно представить, как эта глобально коррумпированная система допустила бы ущемление своих прав при создании суда", — написал на своей странице в Facebook финансовый аналитик Сергей Фурса.