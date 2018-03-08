"Газовое" интервью Порошенко украинским телеканалам. Полная версия

Президент Петр Порошенко дал интервью трем телеканалам, центральными темами которого стали решение Стокгольмского арбитража и ситуация с газоснабжением Украины.

Порошенко, в частности, убежден, что российский "Газпром" в полном размере выплатит НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 млрд по итогам двух арбитражных споров в Стокгольмском арбитраже и считает, что сам этот вопрос имеет геополитическое значение.

Также глава государства объяснил в чем состоит основное достижение кампании "#Прекрути".

Читайте также — Тренд дня: "Многоликий Порошенко сказал "нет" МВФ"

В среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение.

В то же время Арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством.

На следующий день, 1 марта, российский "Газпром" сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

Читайте также: То вверх, то вниз. Кто и как зарабатывает на колебаниях гривны?

Ранее Премьер Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту активизировать усилия по взысканию с "Газпрома" штрафа по решению арбитража и антимонопольного штрафа. В свою очередь президент Петр Порошенко выразил уверенность в том, что "Нафтогаз" получит все до копейки" по решению Стокгольмского арбитража.