Корнейчук: тарифы повысят сразу, едва Порошенко вдруг станет президентом

РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что цены на электроэнергию для населения не должны повышаться.

"Ключевая позиция, на которой я настаиваю, — да, надо вводить европейские нормы, да, надо выполнять те обязательства, которые мы брали в Соглашении об ассоциации. Но украинский народ, украинские люди не должны платить за эти прихоти", — сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам.

До этого президент подверг критике международные финансовые институты, которые, по его мнению, не могут диктовать законы для Украины.

Однако не все в Украине этими заявлениями сильно впечатлились. Слова Порошенко о недопустимости повышения тарифов объясняются перспективой участия его в выборах в 2019 году. Но если он станет снова президентом, то и тарифы повысят, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Порошенко (в рамках плана "Б" — потенциального участия (имитации участия в президентских выборах) начинает активно корчить из себя защитника простых граждан.

Его резкая риторика против МВФ говорит о том, что, похоже, повышать тарифы на газ он пока не хочет.

А в среду в интервью Порошенко заявил: цены на электроэнергию не должны быть увеличены", — написал Корнейчук в Facebook.

Facebook Дмитрия Корнейука Скриншот с Facebook

По его словам, "самое смешное, Порошенко, как партнер Ахметова по ДТЭК, ничего не потеряет, если тарифы не повысят. Да и сам олигарх тоже".

"Во-первых, с 2014-го года тарифы были в разы повышены.

Было: 28,02 коп за КВТ до 150 КВт (стало — 90 коп/КВт до 100 КВт) и 36, 48 коп/КВт от 150 до 800 КВт (стало —1, 68 коп/кВт).

Поэтому ДТЭК и Порошенко уже себя не обделили оплатой грабительских тарифов нищим населением.

Во-вторых, формула "Роттердам+" позволила получить и получать миллиарды "с воздуха" ДТЭК, как производителю электроэнергии.

Поэтому перед выборами можно с барского плеча и не поднимать тарифы народу. Но я уверяю: тарифы повысят сразу, едва Порошенко вдруг станет президентом. И на газ, и на свет. Главное — не забыть всем нам дружно проголосовать за Порошенко, а то Путин нападет", — саркастически резюмировал Корнейчук.

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Ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение с 1 февраля 2018 года увеличить тарифы на распределение и поставку электроэнергии для 34 энергоснабжающих компаний (облэнерго) в среднем на 1-2%.