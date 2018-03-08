наверх
08.03.201820:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Корнейчук: тарифы повысят сразу, едва Порошенко вдруг станет президентом

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (930)

    (обновлено: )710170
    Заявление президента Петра Порошенко о том, что тарифы на электроэнергию для населения не должны повышаться и высказывания его в адрес международных финансовых организаций объясняются приближением выборов, считает Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что цены на электроэнергию для населения не должны повышаться.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины
    Тренд дня: "Многоликий Порошенко сказал "нет" МВФ"

    "Ключевая позиция, на которой я настаиваю, — да, надо вводить европейские нормы, да, надо выполнять те обязательства, которые мы брали в Соглашении об ассоциации. Но украинский народ, украинские люди не должны платить за эти прихоти", — сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам.

    До этого президент подверг критике международные финансовые институты, которые, по его мнению, не могут диктовать законы для Украины.

    Однако не все в Украине этими заявлениями сильно впечатлились. Слова Порошенко о недопустимости повышения тарифов объясняются перспективой участия его в выборах в 2019 году. Но если он станет снова президентом, то и тарифы повысят, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    "Порошенко (в рамках плана "Б" — потенциального участия (имитации участия в президентских выборах) начинает активно корчить из себя защитника простых граждан.

    Его резкая риторика против МВФ говорит о том, что, похоже, повышать тарифы на газ он пока не хочет.

    А в среду в интервью Порошенко заявил: цены на электроэнергию не должны быть увеличены", — написал Корнейчук в Facebook.

    Facebook Дмитрия Корнейука
    Скриншот с Facebook

    По его словам, "самое смешное, Порошенко, как партнер Ахметова по ДТЭК, ничего не потеряет, если тарифы не повысят. Да и сам олигарх тоже".

    Счета ЖКХ
    Украинское фото
    Корнейчук: нас готовят к весеннему повышению тарифов

    "Во-первых, с 2014-го года тарифы были в разы повышены.

    Было: 28,02 коп за КВТ до 150 КВт (стало — 90 коп/КВт до 100 КВт) и 36, 48 коп/КВт от 150 до 800 КВт (стало —1, 68 коп/кВт).

    Поэтому ДТЭК и Порошенко уже себя не обделили оплатой грабительских тарифов нищим населением.

    Во-вторых, формула "Роттердам+" позволила получить и получать миллиарды "с воздуха" ДТЭК, как производителю электроэнергии.

    Поэтому перед выборами можно с барского плеча и не поднимать тарифы народу. Но я уверяю: тарифы повысят сразу, едва Порошенко вдруг станет президентом. И на газ, и на свет. Главное — не забыть всем нам дружно проголосовать за Порошенко, а то Путин нападет", — саркастически резюмировал Корнейчук.

    Читайте также: Вопреки Вятровичу и Ко. Как украинцы празднуют 8 Марта

    Ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение с 1 февраля 2018 года увеличить тарифы на распределение и поставку электроэнергии для 34 энергоснабжающих компаний (облэнерго) в среднем на 1-2%.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие