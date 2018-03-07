Корнейчук: нас готовят к весеннему повышению тарифов

РИА Новости Украина

После отказа "Газпрома" начать поставки газа в Украину, "Нафтогаз" в срочном порядке подписал контракт с польской PGNiG. Поставки начались 2 марта через газораспределительную станцию "Германовице", которая соединяет польскую газотранспортную систему с украинской.

Позже коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко признал, что Украине пришлось покупать газ у Европы в 4 раза дороже того, который могла купить у РФ.

Землянский: "Нафтогаз" целый год может поставлять газ населению бесплатно

По его словам, в эти дни на европейском рынке газ торговался по цене от тысячи долларов за кубометр. Витренко отметил, что газ напрямую из России обошелся бы Украине в четыре раза дешевле: "За сутки "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома" на газ из Европы".

Политаналитик Дмитрий Корнейчук считает, что украинская власть не зря ежедневно жалуется на то, что приходится покупать дорогой газ из Европы.

"Кстати, не зря же наша власть ежедневно заполняет информпространство воплями, что нам приходится покупать дорогой газ из Европы. Украинцев готовят к давно запланированному весеннему повышению тарифов на газ, чтобы наша власть получила и "распилила" перед побегом очередной транш МВФ. И виновата в повышении тарифов будет якобы не наша власть, а Путин", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

Читайте также: Никак не осознать, что европейский газ оказался российским — Корнейчук

При этом, по его словам, из Европы идет все тот же российский газ — просто с наценкой посредников.

"Думаю, для "патриотов" "прокатит". Переплатим больше — но покажем "Газпрому" дулю. Хотя из Европы идет все тот же российский газ, просто с наценкой посредников…", — резюмирует Корнейчук.