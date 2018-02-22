Землянский: снизить тарифы на газ для населения легко и реально

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Кабинет Министров разработал и внес на рассмотрение Международного валютного фонда новый вариант изменений методики определения цены газа для населения. Он предусматривает повышение тарифов на 2-3% ежеквартально. Таким образом, правительство якобы пытается избежать резкого повышения тарифов и одновременного увеличения расходов на выплату субсидий. К октябрю 2019 года цена газа должна вырасти, по предварительным расчетам, примерно на 16%.

Параллельно с этим правительство подготовило и представило МВФ два варианта возложения спецобязательств для обеспечения газом населения и предприятий теплокоммунэнерго на три года — до 1 апреля 2021 года.

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Подробнее об этом предложении Кабмина в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Насколько ощутимыми будут или могут быть новшества для потребителей?

— Не такие, как могли бы быть, скажем так. То есть если повышение действительно будет идти по минимальной планке, то рост тарифов соответственно на эти 2-3% ежеквартально, по сути, к отопительному сезону с ростом тарифа где-то на 6-8%, к октябрю этого года. То есть, соответственно, мы выйдем на то, что предлагало правительство и ранее. Вот это вот предложение, которое было отправлено МВФ. И вот так вот оно отразиться уже непосредственно на нас с вами.

Какие еще существуют варианты повышения цены на газ?

— Есть вариант, который прописан в меморандуме, и на котором настаивает МВФ. И технологию или алгоритм воплощения которого мы видели в финансовом плане "Нафтогаза". То есть — это рост на 60%. То есть выравнивание цены, то есть эта цифра может варьироваться, она может быть чуть меньше, она может быть чуть больше. Это выравнивание цены на газ для населения и теплокоммунэнерго с ценой для промышленности. Почему это называется единая рыночная цена? Речь идет как раз о том, что она будет единой именно с котировками и с тарифами для промышленных потребителей. Давайте посмотрим этой зимой, промышленность, максимальная цена, которую выставлял НАК "Нафтогаз", была 10,5 тысяч гривен за 1000 кубометров. То есть речь идет приблизительно вот о таком росте, то есть где-то в среднем на 2,5-3 тысячи гривен.

Мы себе можем позволить такую временную растяжку?

— Это решение правительства, которое выносится на обсуждение с МВФ. Честно сказать, идеальный вариант, если мы будем рассматривать идеальный вариант, это нужно идти вообще на пересмотр меморандума, потому что прописывать рост тарифов и вообще тарифообразование на газ в меморандуме с МВФ в виде структурного маяка — это было глупость, которую допустило еще правительство Яценюка. То есть этого нельзя было делать ни при каких обстоятельствах. Потому что таким образом мы дали возможность МВФ влиять на внутреннюю политику страны, потому что установление тарифов на газ — это вообще-то прерогатива правительства и суверенное право — определять, по какой цене население будет покупать энергоносители. Поэтому я бы в идеальном варианте рассматривал пересмотр принципов тарифообразования, выбирал бы какую-то из схем, которая позволила, они есть, и они в принципе экономически обоснованы, которая позволила бы снижать тарифы для населения, а все экономические предпосылки для этого есть.

Переход к рыночной цене газа возможен лишь в случае уменьшения числа домохозяйств, получающих субсидии до 25%. Это возможно? И за счет чего?

— У нас возможно все, потому что с 2001 года у нас не было переписи. Поэтому, когда мы говорим о том, что у нас 8 млн домохозяйств получают субсидию, и это 50% от существующих, это вызывает очень большие сомнения. Потому что дальше вопрос уже к статистике, насколько наглая это будет ложь. Потому что может оказаться, что 8 млн — это уже 80% от существующих домохозяйств или меньше, домохозяйств у нас стало больше. То есть нет точной цифры, абсолютной, от которой мы с вами считаем количество получающих субсидии. Поэтому неплохо было бы за этот период еще и перепись населения провести. Но вообще логика, сама логика, которая прописана в постановлении, она вполне адекватна и разумна, потому что когда у вас половина страны сидит на социале, извините, это, мягко говоря, стыдно для руководства такой страны.

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Каким образом будут начислять субсидии? Что будут делать с долгами населения за услуги ЖХК? РИА Новости Украина Евгений Котенко Бортник: Банковая выработала "противоядие от НАБУ"

— С долгами, я думаю, у нас, как всегда, в конечном итоге все это спишется или реструктуризируется. Ведь речь должна идти вообще о комплексном пересмотре внутренней политики, внутренней экономической политики. То есть это вопрос антикризисной программы, это вопрос выхода из существующей экономической ситуации, это создание новых драйверов для развития украинской экономики внутри страны, то есть речь идет о развитии промышленности, о развитии реального сектора, о росте доходов населения. Кстати, снижение тарифов бы позволило существенно увеличить доходы населения, доходы тех же самых домохозяйств, и это практически, как минимум, вдвое, если не больше, сократило бы количество семей, которые претендуют на получение субсидий. То есть у нас банальная проблема не в уровне тарифов, а у нас банальная проблема, что уровень этих тарифов не соответствует доходам.

Именно поэтому нам не подходит действующий механизм возложения спецобязательств определения цены газа для населения?

— Нет, нам не подходит вообще механизм импортного паритета на сегодняшний день. Мы не готовы, экономика не готова к этому. Мы с вами, как потребители, к этому не готовы для того, чтобы переходить на принцип импортного паритета. Еще в 2014 году должно было быть поэтапное, спокойное повышение с переходным периодом. Кратный рост тарифов к каким-то позитивным последствиям и сдвигам. Либо же мы должны понимать, каким образом вы компенсируете этот рост тарифов за счет роста доходов. В противном случае мы получили ту же самую схему дотирования НАК "Нафтогаз Украины" через просто потребителей из украинского бюджета. То есть за наши с вами деньги. Поэтому эта схема может иметь место, которая на сегодняшний день предложена, но в целом, еще раз повторяю, что условия сотрудничества с МВФ должны быть пересмотрены.

Ваши прогнозы? Будет ли что-то сделано для получения транша?

— На антикоррупционном суде пока настаивают больше. Поэтому, наверное все-таки основным будет как раз создание антикоррупционного суда. Во-вторых, давайте понимать, что в МВФ тоже работают люди, точно такие же чиновники, им нужно как-то доказывать своему руководству, что они же не ошиблись, когда открывали программу кредитования Украины. То есть, соответственно, те деньги, которые Украина должна вернуть в этом году, я думаю, что этот объем средств будет предоставлен. Я не исключаю, что с газом пойдут на уступки и пойдут на те предложения, которые представил Кабмин в последнем варианте, потому что в противном случае от этого не выиграет никто — ни Украина, ни чиновники МВФ, которым рано или поздно придется отчитываться перед акционерами о результативности расходования средств. Поэтому я все-таки рассчитываю на позитивный вариант с минимальными потерями, с минимальным ростом тарифов до начала следующего отопительного сезона.

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Напомним, по мнению эксперта по вопросам энергетики Юрия Корольчука, достичь энергонезависимости возможно, но Гройсман не знает как. Корольчук подчеркнул, что необходимо разработать план развития экономики государства, а не такой хаотичный процесс, который предлагает Гройсман.