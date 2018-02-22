Отмена банковской тайны легализует средства оффшоров - Кушнирук

Борис Кушнирук, facebook

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В странах Европейского союза отменили принцип банковской тайны. Отныне информация о любом банковском счете может быть доступна налоговым органам. Также расширен перечень доходов налогоплательщиков, по которым налоговые службы стран ЕС обязаны автоматически обмениваться информацией.

Главным достижением ЕС в вопросе отказа от банковской тайны стало то, что в этой сделке участвуют все страны Европы. В том числе и те, которые не входят в ЕС. Механизм обмена данными получил название Единый стандарт отчетности CRS (Common Reporting Standard).

Читайте также: Улицы становятся опасны! Как ура-патриоты выдрессировали полицию

Собирать и передавать информацию для международного обмена будут все финансовые организации стран-участников: банки, инвестиционные компании, депозитарии, брокеры и страховые компании. Украина планирует отменить банковскую тайну до 2020 года.

Как эта инициатива ЕС отразится на Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономический эксперт Борис Кушнирук.

(текст публикуется на языке оригинала)

В Європі не залишилося жодної країни, де можна сховати гроші, які так хочеться зберегти в таємниці?

— Не зовсім. Україна теж є членом Європи, є складовою Європи, але в нас поки що це правило не діє.

Для чого ЄС пішов на такий крок?

— Очевидно, що мова йде про те, що є доволі активне намагання ухилятися від сплати податків. І країни спочатку в індивідуальному порядку намагалися вирішити це питання. Наприклад, я пригадую, Німеччина зі Швейцарією мала такі угоди. А зараз це вже стало загальносвітовим трендом, коли будуть примушувати всі країни мати обов'язковий обмін інформацією по всіх операціях всіх фізичних осіб.

Які переваги це дає?

— Це дає можливість все ж таки поповнювати дохідну частину державних бюджетів країн, тому що, умовно кажучи, не секрет, що в офшорах знаходяться трильйони доларів, з яких не були сплачені податки. Я не кажу навіть про те, що їх частина, особливо країн так званого третього світу, має кримінальне походження, у тому числі Україна. Там доволі багато коштів наших політиків і олігархів, які заробили свої кошти в незаконний спосіб.

Якщо враховувати те, що Європа відкриває банківську таємницю, а Україна має скасувати до 2020 року, чи не вийде так, що офшорна зона з'явиться в нас тут?

— По-перше, не з'явиться, тому що ми з 2020 року перейдемо. Тут буде питання в іншому, буде питання боротьби за режим оподаткування. Тобто в якій мірі ті чи інші країни будуть вважати, що режим оподаткування є такий, що робить вигідним тримати свої рахунки і кошти в цих країнах. Але знову ж таки є ще питання про ухвалення законів щодо взаємного уникнення подвійного оподаткування. Там буде ще одна історія з цього приводу.

Читайте также: Бесконечное следствие. Спустя четыре года убийцы "Небесной сотни" — на свободе

Які країни можуть стати новими офшорами?

— На сьогоднішній момент насправді доволі значна частина таких коштів, в тому числі і наших, українських політиків, в тому числі однієї відомої пані, як стверджують, вони знаходяться на азійських ринках. Тому азійські ринки на сьогоднішній момент, і азійські країни деякі є зоною, в якій ховаються статки і ховаються активи.

Якщо це відбудеться у 2020 році, що зміниться для українців?

— Те, що для багатьох політиків і для багатьох багатих людей виникнуть проблеми, які мають офшорні рахунки, для них постане питання загрози розкриття цієї інформації, і значить — притягнення їх до кримінальної відповідальності. Просто ми ж розуміємо, що є ще проблема розкриття інформації і покарання за це. Я не виключаю, що ще й будуть ігри навколо того, щоб, наприклад, ухвалити закон: а давайте все простимо, давайте зробимо нульову декларацію. От нехай кожен задекларує, що він там поцупив, і ми визнаємо, що він чесний після цього, і даємо йому можливість далі вже розпоряджатися абсолютно легально цими коштами. Тобто ще будуть спроби максимально надати можливість легалізувати ці кошти.

Це так буде виглядати курс влади?

— Ще раз кажу, такі пропозиції і такі ідеї лунають доволі часто. І безперечно, в цьому зацікавлені в першу чергу політики і певна частина бізнесу. Тут яка ситуація? Там є, справді, частина, яка ховала там гроші, а частина була вимушена це робити, по-перше, зі спробами рейдерства і просто для того, щоб мати можливість проводити операції цілком легально на Заході, але які внаслідок нашого валютного законодавства і т.д., вони роблять це настільки складним, що просто мати там рахунки мати, якісь кошти, які дозволяють спокійно проводити платежі, не звертаючи увагу на, наприклад, наше валютне законодавство.

Як це буде працювати на практиці? Скажімо, податкові служби виявлять кошти одного із українських громадян, скажімо, на рахунку офшорному чи не офшорному, вони будуть звертатись до правоохоронних органів України, чи вони будуть вправі самі діяти?

— Наскільки розумію, буде все ж таки мова йти про те, що всі ці дані мають бути передані країнам, податковим органам країни, резидентом якої ця особа є. А от те, що роблять в цій країні податкові органи і правоохоронні органи — це вже відповідальність не тих країн. Якщо у нас будуть спроби надати цим особам можливість легалізувати ці доходи і не платити податки, то західні країни, та і інші країни світу не будуть опікуватись саме цією проблемою. Це вже проблема українських громадян і українського бажання щось змінити в країні.

Читайте также: Прямая речь Гройсмана — это кастинг на нового президента Украины

Це дає конкурентні переваги Україні на шляху приваблення інвестицій?

— Питання буде полягати в тому, що я великий прихильник суттєвого зниження прямих податків, тобто податків на доходи фізичних осіб і перехід від податку на прибуток на податок на виведений капітал, які мають суттєво знизити податковий тиск прямий, тому що особливо в перехідних економіках прямий тиск лише провокує тінізацію бізнесу і намагання їх сховати десь за кордоном. Тому саме якщо ми будемо робити максимально ті речі, скажімо, з низькими податками для прямих податків, то в цьому випадку це може сприяти тому, щоб бізнес навпаки йшов в Україну, і для нього це може бути доволі привабливим.

Напомним, экономист Сергей Фурса считает, что депутаты Верховной Рады будут оттягивать законопроект о деофшоризации, потому что украинский бизнес исторически ориентирован на офшоры.