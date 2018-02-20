Украина на первом месте в Европе по тарифам ЖКХ. Экспертное мнение

"Если пересчитать по-честному, на сегодняшний день, мы, наверное, заняли первое место в Европе и, я думаю, даже в мире. У нас получается около 42% средней зарплаты украинской семьи уходит на оплату коммунальных услуг в зимний период, если убрать субсидии", — заявил Охрименко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Ранее был составлен рейтинг городов Украины по неуплате за потребленные жилищно-коммунальные услуги.