Проблемы с ЖКХ в Днепре: хоть на гривну, но ограбят

РИА Новости Украина

Жители Днепра удивлены завышенными показателями, по которым им приходится платить за тепло. Но выяснить, почему цифры "пляшут", оказалось не так уж просто, виной всему хитрая формула и "теплопотери", пишет издание "Горожанин".

В редакцию обратился житель дома №15 по улице Новоорловской Валерий Омельченко, который обратил внимание на несовпадение цифр счетчика тепла и платежек за тепло.

Читатель пожаловался на КП "Теплоэнерго", которые, по его наблюдениям и подсчетам, постоянно присылают платежки с завышенными показателями потребленного тепла.

"В нашем доме я веду учет тепловой энергии и ежемесячно сдаю отчет о потребленном её объеме, — рассказывает Валерий. – В октябре прошлого года по счетчику было зафиксировано потребление тепла в количестве 0,8 Гкал. Суммарная площадь подключенных к центральному отоплению квартир в нашем доме составляет 1328 квадратных метров. Площадь моей квартиры – 77,3 квадратных метра".

По подсчетам Валерия Омельченко, за октябрь на отопление его квартиры поступило 0,0466 Гкал. А вот в его квитанции указана другая цифра, якобы потребил он 0,0480 Гкал. Откуда взялась эта цифра, если есть простая и понятная формула расчетов потребленного тепла?

"Как считают тепловики? Объем потребления тепла в Гкал, который потребляет весь дом, делят на отопительную площадь, умножают на отопительную площадь каждой отдельной квартиры и умножают на тариф. Так вот если считать по этой формуле, то мне насчитали на 0,0014 Гкал больше. В денежном эквиваленте это немного — всего 1,91 гривны, можно и промолчать, но хочется знать причину лишних начислений", — говорит Валерий.

Тем более что в ноябрьских платежках Валерий увидел лишние 0,0498 Гкал, стоимость которых для его квартиры составила уже существенную сумму – 67,87 гривны. Мужчина возмутился и отправился к тепловикам разбираться.

"Мы отапливаемся от КП "Теплоэнерго". Когда я пришел в эту контору, мне как-то неуверенно сказали, что завышенные цифры потребленного тепла связаны каким-то образом с… погрешностью теплового счетчика. При этом плановую поверку счетчика сами же тепловики нам проводили в октябре 2017 года! Кроме того, в "Теплоэнерго" мне сообщили, что вот эти разногласия в цифрах "как-то согласованы" с КП "Комэнергосервис", к которому мы никакого отношения вообще не имеем! Но именно туда меня и отправили за разъяснениями", — рассказал читатель.

КП "Комэнергосервис" обслуживает жителей Самарского, АНД и Индустриального районов. Дом Валерия находится в Новокадацком районе.

"Естественно, в "Комэнергосервис" я не обращался. Но позвонил на горячие линии мэра и губернатора. Ответ не получал долго. А пока ждал, жительница соседнего дома рассказала мне, что нам считают по завышенным показателям, так как мы оплачиваем какие-то там теплопотери. Понятия не имею, где теряется столько тепла! Почти в 100 гривен эти "потери" мне обошлись! Шутка ли?!" — возмутился Валерий.

Наконец он получил из мэрии письмо с пояснением, почему он платит больше, чем должен.

"У нас счетчик установлен на расстоянии примерно на 3-4 метра дальше входа труб теплосетей в дом. По-другому его никак не получалось разместить. Нам нужно было регулярно сверять показатели, а чтобы мы могли это делать, счетчик нужно было устанавливать подальше от стены, где заходят трубы", — рассказывает Валерий.

При этом существуют правила технической эксплуатации тепловых установок сетей. Приняты они были еще в 2007 году, когда тариф на отопление был значительно ниже, чем сейчас.

"Так вот, согласно одному из пунктов этих правил, узел учета устанавливается на границе балансовой принадлежности исполнителя услуг и потребителя. Если этот пункт выполнен, то расчет производится по формуле, по которой я считал и обнаружил, что переплачиваю непонятно за что", — рассказывает Валерий.

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Грубо говоря, счетчик должен стоять ровно на том участке трубы, который пересекает стену дома. Но технически это выполнить, как вы понимаете, невозможно. Счетчик устанавливается там, где к нему есть свободный подход и где можно обеспечить его сохранность. И вот здесь начинается самое интересное…

Хитрая формула

Согласно пункту 7.2.43 правил, в случае организации узла учета не на границе тепловых сетей расчет за тепловую энергию осуществляется с учетом трат тепловой энергии на участке сети от входа в дом до места установления расчетного прибора.

Проще говоря, если счетчик установлен не в стене дома (а это технически невозможно), то к стандартной формуле расчета оплаты потребленного тепла добавляется еще одна сложнейшая формула, которую выдумали сами для себя теплопоставщики. И цифры закладывают в неё такие, какие им хочется.

Подумайте сами: ну сколько на самом деле тепла может "потребляться" на тех трех-пяти метрах трубы, которые идут от стены до счетчика? А эти цифры определяются уже в том проекте установки счетчика, который согласовывают поставщики тепла. Это "потребление" на языке коммунальных кочегаров называется "теплопотерями". И за них каждая квартира дома может получить дополнительный платеж за тепло хоть в 50, хоть в 150 гривен.

"Ситуация, о которой вы рассказываете, ничем не уникальна. Она встречается почти в каждом доме. У людей нет возможности установить счетчик на границе балансовой принадлежности трубы, и его ставят, как могут. У нас в доме такие "теплопотери" обходятся в среднем примерно в 1300 гривен, — рассказывает "Горожанину" председатель одного из ОСМД. – Формула, по которой рассчитываются теплопотери, указана в проекте установки прибора учета тепла, это сложный набор цифр, в котором мало кто разберется".

А представьте себе, если подвал дома занят каким-то магазином или он очень сложной конфигурации, или единственный сухой участок подвала расположен в 50 метрах от входы тепловой трубы. Представляете, сколько переплачивают жильцы дома по отношению к показателям счетчика тепла? Именно так и произошло в случае с жителями дома №15 по улице Новоорловской, где четыре метра трубы обходятся каждой квартире дома даже в относительно теплый месяц по 65 гривен, пишет автор статьи Александра Пшеничникова.

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Причем начисление по счетчику – вполне понятная и прозрачная процедура. А вот начисление "по сложной формуле" и без фактических измерений потерь – это процедура темная во всех отношениях.

Нет, что ни говори, а коммунальная "голь" на выдумки хитра. Самое неприятное, что за все эти хитрости платят горожане. Обидно, да?