Индивидуальные счетчики газа: не хочешь - заставим

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент подписал закон, который запрещает установку общедомового счетчика газа без согласия жителей дома. Также документ предусматривает возможность самостоятельной установки индивидуальных счетчиков газа потребителями с последующей компенсацией расходов. Это будет делаться за счет средств, уплачиваемых в тарифе на распределение тарифного топлива субъекту хозяйствования, который осуществляет распределение газа на соответствующей территории.

Что означает этот механизм на практике и как будет работать, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил кандидат юридических наук, эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

Згідно з повідомленням прес-служби президента, цей закон підвищить рівень захисту прав споживачів природного газу. Ви згодні?

— Так. Перш за все тому, що зазначеним законом та, зокрема, тими змінами передбачено, що термін встановлення зазначених лічильників перенесено з 2018-го на більш пізній термін, і, зокрема, дуже важлива умова та зміна, що стосується необхідності встановлення саме не загальнобудинкових лічильників, а індивідуальних, і в тому випадку, якщо газопостачальна організація матиме бажання встановити саме загальнобудинковий лічильник, що безпосередньо саме останні роки відбувалось по всій країні, то для цього їй необхідно, щоб мешканці прийняли для цього відповідне рішення, за великим рахунком, надали відповідний дозвіл. З урахуванням досвіду прийняття таких рішень в нашій державі, такі рішення приймати — надзвичайно важко, і буде майже неможливо для газопостачальних організацій, що призведе до повсякденного зобов'язання встановлювати саме індивідуальні лічильники за рахунок тих платежів, які в майбутньому повинні конкретні фізичні споживачі або юридичні споживачі сплачувати за отриманий об'єм газу.

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Якщо всі мешканці виступають за загальнобудинковий лічильник, а один — проти, з ним нічого не можна буде зробити?

— Трішечки не так. Не усі мешканці, а більшість мешканців, тому що закон 417 про особливості здійснення прав власності, там не стільки більшість, як більше, ніж 75%, тому що більшість у нас стосується двох питань. Якщо більше, ніж 75% мешканців приймуть рішення "за", навіть якщо 23% скажуть, що вони — проти, то тоді рішення все одно буде вважатись легітимним, і це дасть змогу газопостачальній організації встановити саме загальнобудинковий лічильник. Але в даному випадку мешканці зацікавлені встановлювати саме індивідуальні лічильники. Тому мені дуже цікаво подивитись на той будинок, який сам прийме рішення щодо необхідності встановлення загальнобудинкового лічильника і здійснення саме такого комерційного обліку, колгоспного, скажімо так, загально-середнього. Це неможливо.

Там, де поставили загальні лічильники і мешканці хочуть індивідуальні, що їм робити?

— Я думаю, що там, де поставили загальнобудинкові лічильники, то в зазначених будинках будуть вимушені ставити все-таки індивідуальні лічильники, тому що, не зважаючи на те, що закон зворотної сили не має, але зазначений документ передбачає необхідність встановлення саме індивідуальних. Мені здається, що газопостачальні організації будуть змушувати паралельно з вже ними встановленими загальнобудинковими лічильниками вже і індивідуальні встановлювати, і сукупність показань індивідуальних лічильників вираховувати з урахуванням показань загальнобудинкового.

Компенсація витрат на встановлення індивідуальних лічильників газу спрацює повною мірою?

— Я думаю, що спрацює, перш за все тому, що вона передбачає не необхідність наявності якихось фізичних коштів, а вона передбачатиме певний взаємозалік за рахунок певного споживання газу та несплати за конкретний об'єм газу, за рахунок якого будуть встановлені конкретні лічильники. Тобто моделюємо ситуацію. Конкретна людина матиме змогу самостійно поставити індивідуальний лічильник і потім на цю ж суму використовувати той об'єм газу для того, щоб компенсувати власні понесені ним втрати.

Ті, в кого встановлені індивідуальні лічильники, на яку певну компенсацію можуть претендувати чи їм потай треба його відкрутити і встановлювати наново?

— Не думаю, що вони будуть претендувати на якусь компенсацію, в тому числі, і я, який в 2008-му встановив за рахунок власних коштів такий лічильник, закон цього не передбачає. Хіба що, дійсно, той лічильник вийде з ладу, зникне, і люди покажуть, нібито вони заново його встановили, то, можливо, це буде можливо. Але необхідно дочекатись певних підзаконних нормативно-правових актів, які ми очікуємо від Кабміну, які, можливо, дадуть відповідь на це питання.

Певного спротиву з боку компаній Ви не очікуєте? В чому він може проявлятись?

— Не думаю, що буде якийсь спротив. До прийняття цього закону спротив, навпаки, був від індивідуальних споживачів. На даному етапі, мені здається, індивідуальні постачальники не були зацікавлені в тому, щоб цей закон був прийнятий, тому що він вимагатиме від них певної організаційної здатності для встановлення саме індивідуальних лічильників. Тому очікувати якогось спротиву… покаже лише час. Поки я ще не бачу, яким чином це можливо, яким чином вони будуть противитись цьому.

Змухлювати не вдасться, коли весь будинок оснащений індивідуальними лічильниками?

— Я не думаю, що газопостачальні організації зацікавлені в тому, щоб десь змухлювати. Мені здається, що нормальний інвестор зацікавлений в створенні ринкових механізмів, прозорих правил гри. Тому цей закон, за великим рахунком, і можливість, яка передбачена щодо взаємозаліку, щодо встановлення за рахунок потенційно в майбутньому спожитого газу, він також враховує і інтереси газопостачальних організацій, тому що встановлювати зазначені лічильники за рахунок якихось інвестиційних коштів, так званих оборотних коштів, виймати з операційних витрат і направляти їх туди, це було б важко фінансово для газопостачальних організацій, навіть не зважаючи на те, що за попередній період вони певну частину цих лічильників повинні були встановити за рахунок долі тарифу на газопостачання, який був на сьогодні. Але це все лірика, скажімо так. Що було, це вже пройшло, і цей механізм, який на даний час вже прописаний, він вже, за великим рахунком, враховує інтереси і індивідуальних споживачів, і газопостачальних організацій.

Законопроектом передбачено перенесення термінів обладнання всіх споживачів індивідуальними лічильниками аж на січень 2021 року. Це позитив чи негатив?

— Це позитив, тому що якби не перенесли, то це вже зараз призвело б до необхідності чи навіть наявності права газорозподільчих організацій щодо відключення будинків, у яких відсутній облік газу, і в даному випадку мова не йшла про який облік — загальнобудинковий чи індивідуальний, вони розуміли це як відсутність загальнобудинкового обліку, і для того, щоб люди зараз мали можливість користуватись газом і не було якихось санкцій на газопостачальних організаціях за невідключення, цю норму якраз перенесли, зв'язали руки газопостачальним організаціям, щоб вони не відключали і надали змогу для споживачів, щоб вони не лишились можливості отримувати зазначену послугу і, звертаючи Вашу увагу, чому саме на три роки, тому що мені здається, так вирішили, що трьох років буде достатньо, щоб або обладнати існуючі домогосподарства зазначеними індивідуальними лічильниками, або з використанням того підзаконного нормативно-правового акту, який має прийняти Кабмін і за рахунок взаємозаліку з потенційно споживаним об'ємом газу, можливо, споживачі мали б можливість зробити це самостійно, і на цей об'єм не сплачувати за спожитий газ.

Ще влітку 2017-го був підписаний закон про обов'язкове встановлення лічильників на тепло і воду. Як це відбувається по Україні?

— З цього приводу в лютому 2018 року ми повинні бачити перші продукти у вигляді підзаконних нормативно-правових актів від Кабміну, які б давали відповідь на те, яким чином здійснювати відповідні розрахунки, та відповіді на багато процедурних питань, що випливають із зазначеного закону. Підзаконні акти, за великим рахунком, дадуть нам можливість і розуміння, формулу того, яким чином ми зможемо відділяти загального лічильника, так званого комерційного обліку, і індивідуальні показники, і якщо мова йде про гарячу, холодну воду, то тут — менш проблемно, тому що багато домогосподарств обладнані за свій рахунок лічильниками гарячої, холодної води, але що стосується лічильників тепла поквартирних, і особливо там, де немає технічної, фізичної можливості їх встановити, зокрема, по тим будинкам, які мають не горизонтальну систему опалення, а вертикальну, де скільки стояків, стільки батарей, тут якраз дуже складно. В законі йде мова про деякі такі прибори-розподілювачі, які можна встановлювати на кожну батарею, але я поки їх ще не бачив і буду один із перших, хто їх собі встановить після того, як вони у нас з'являться на ринку.

К слову, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус в эфире "ГС" назвал несправедливой ситуацию, когда украинцы платят не за тот газ, который они потребили, а некий усредненный показатель по дому.