Хозяйке на заметку. Правильный выбор: общедомовой счетчик или личный?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

Депутаты запретили установку общедомовых счетчиков газа без согласия жителей. Такая норма содержится в принятом в четверг документе, который вносит изменения в Закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа". Также предусматривается возможность самостоятельного установления индивидуальных счетчиков газа потребителями с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые ими уплачиваются в тарифе на распределение природного газа субъекту хозяйствования, осуществляющему распределение газа на соответствующей территории.

Как отразятся на украинцах принятые депутатами изменения, в эфире радиостанции Голос столицы спрогнозировал бывший член Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

(текст публикуется на языке оригинала)

Поясність простою мовою, що означає прийняття такого закону?

— Згідно діючого законодавства, в нас всі споживачі мали бути облаштовані лічильниками, приладами обліку, до 1 січня 2018 року. Я думаю, що цього ніхто б не робив, але формально-теоретично ті, в кого немає приладів обліку, могли бути відключені від споживання газу. Це, можливо, використовувалося б в інших цілях, не відключали б, звичайно, від споживання газу, але могли б нав'язувати встановлення інших лічильників, загальнобудинкових, наприклад, які б рахували споживання газу на весь великий багатоповерховий будинок, а не на кожного споживача окремо. І ця ситуація, звичайно, є така серйозна і проблемна, і вона мала б певні негативні наслідки. Тому важливо було чітко врегулювати це питання і законодавчо забезпечити таку ситуацію, коли загальнобудинковий лічильник встановлюється тільки тоді, коли є згода всіх мешканців цього будинку.

Тобто якщо ти не згоден, то весь будинок залишається без нормального тарифікування газу?

— Ні. Я не згоден з формулюванням. Що таке нормальне тарифікування газу? Тарифи на газ у нас встановлені так чи інакше. Але якщо немає загальнобудинкового лічильника, то мають встановлюватися індивідуальні лічильники. І тоді всім споживачам в цьому будинку мають встановлюватися індивідуальні лічильники. І саме проблема в тому, що більшість споживачів як раз хочуть, щоб в них були індивідуальні лічильники, абсолютна більшість. Чому так? Тому що ти сам, напряму відповідаєш за своє споживання. Це є відповідальне споживання енергоресурсу, зокрема, газу. Якщо ти спожив менше, ти зекономив, то, відповідно, ти і менше заплатив. Якщо є один лічильник на весь великий будинок, якщо ти зекономив, ти спожив менше, то все одно ти будеш платити більше, тому що якщо якийсь твій сусід зверху чи знизу спожив більше газу, то ти заплатиш в тому числі і за нього. Тому що один лічильник на весь будинок, він зафіксує споживання газу, і це буде просто автоматично всім пропорційно розкидуватися мешканцям. Тому, звичайно, це не є зовсім правильна ситуація. І загальнобудинковий лічильник дає певну несправедливість, тому що ти платиш не за те, що ти спожив, а ти платиш якийсь усереднений показник по будинку. А споживання газу, на відміну від тепла, це є суто індивідуальне споживання. Це тепло може бути в місцях загального користування, або через стіну можна гріти квартиру зліва, справа.

Щодо відшкодування коштів на встановлення індивідуальних лічильників, чи є на це кошти та в який спосіб це буде відбуватися?

— В даному випадку передбачено, що може бути компенсація з місцевих бюджетів, тому тут в ситуацію включаються і органи місцевого самоврядування, тому що це стосується будинків і жителів на місцях. В кожному місті може бути різна ситуація. Органи місцевого самоврядування мають теж підключатися до вирішення цієї проблеми, тому що всього з Києва не вирішиш. І у відповідних містах і селищах має бути якась співпраця місцевих бюджетів, органів місцевого самоврядування для того, щоб якнайшвидше забезпечити мешканців індивідуальними приладами обліку.

Депутати як раз казали про те, що не потрібно перекладати такі витрати на місцеве самоврядування.

— На рівні місцевого самоврядування передбачено механізм, що може бути таке співфінансування. Але навіть без такого співфінансування є тарифні кошти облгазів, тому що коли ми сплачуємо тарифи на газ, там маленька частинка наших коштів закладена в тому числі і на лічильники газу. Тому облгази отримують якісь кошти для того, щоб забезпечувати облік газу, щоб встановлювати лічильники, єдине, що якщо хтось захоче робити це швидше, чи хтось захоче, щоб були залучені органи місцевого самоврядування для того, щоб ефективно та швидко впровадити цю програму, то така можливість також є. І органи місцевого самоврядування можуть брати участь і допомагати швидкому встановленню цих квартирних індивідуальних лічильників.

Такий лічильний може існувати одночасно з будинковим?

— Тут вже треба вибирати, тому що можуть виникати різні колізії, якщо в одному будинку, наприклад, половина квартир — з індивідуальними, а половина залишається на загальнобудинковому лічильнику. Відповідно, тоді може бути дуже велика різниця в платіжках, може бути ситуація, коли, наприклад, частина мешканців має велике споживання газу, а частина мешканців — низьке споживання газу. І за рахунок того, що воно усереднюється на малу кількість квартир, то можуть бути явно несправедливі дані, тобто ті, хто споживають мало, будуть платити більше. Тому все-таки така ситуація — дуже небажана. І вже якщо індивідуальні лічильники є в цьому будинку, то точно цей будинок треба доводити до того, щоб там були всі на індивідуальному лічильнику. Або, можливо, декілька квартир навіть може лишитися на нормах. Це може бути краще, аніж туди ще встановлювати загальнобудинковий.

З десяти квартир сім мають індивідуальні лічильники, інші три платять усталену ціну. Якщо різниця між загальнобудинковим лічильником і тими виплатами, що роблять ці сім квартир, вища ніж тарифіковано на ту кількість людей, що проживає в цих трьох квартирах, яким чином буде покриватися різниця?

— В даному випадку різниця може бути більша тільки тоді, коли в цих трьох квартирах спожили газу більше, аніж передбачені норми споживання газу. Ще раз, якщо там немає індивідуальних лічильників, значить, тоді вони споживають по нормах. По затверджених нормах. І якщо будинковий лічильник показує, що їм треба платити більше, то це означає, що ці три квартири спожили газу більше, ніж передбачені норми. Тому що будинковий лічильник рахує весь будинок. Далі може бути ситуація просто в тому, що з тих трьох квартир одна квартира споживає газу мало, а дві квартири споживають дуже багато. Але в результаті, за лічильником будуть однакові платежі для всіх трьох квартири, незалежно від того, хто скільки споживає. Тому цей загальнобудинковий лічильник не призводить до завищення обсягу, який люди спожили по будинку загалом. Він призводить до несправедливого рознесення цих платіжок по квартирах, які є в будинку. Тому що далі, хто споживає більше, а хто споживає менше, воно все одно усереднюється і всі платять якусь середню ціну, якщо є загальнобудинковий лічильник.

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К слову, юрист и эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук в эфире "ГС" отметил, что в 99,9% случаев установка общедомового счетчика теперь будет невозможна. Причиной этому является новый порядок, одобренный депутатами ВР.