Скаршевский: за выполнение бюджета украинцы заплатят ростом цен

РИА Новости Украина

В 2018 году, как и в предшествующие четыре года, доходы бюджета страны будут выполнены за счет раскручивания спирали инфляции. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Он добавил, что основывает свою оценку на величине доходов бюджета на 2018 год, утвержденных в Законом о бюджете.

"Чтобы их выполнить при той экономической ситуации, которая есть сегодня, при росте экономики на 2-3%, инфляция должна составить минимум 12-14%", – сообщил эксперт.

При этом, продолжил он, это уже обычная практика инфляционных доходов, которая сложилась в Украине последние годы.

"Ведь в 2014-2017 годах экономика Украины сократилась на 12%, а доходы бюджета выросли в 2,5 раза. Это чисто инфляционный доход. 2018 год не будет исключением", – прогнозирует Скаршевский.

В свою очередь в Национальном банке Украины считают, что рост цен на продукты спровоцировало не так увеличение спроса, сколько подорожание топлива и сырья. Отметим, за первый месяц 2018 года инфляция в Украине составила 1,5% против 1% месяцем ранее. В нацрегуляторе надеются, что более жесткая монетарная политика решит проблему.

Но с этой позицией не согласен глава Набсовета НБУ Богдан Данилишин. По его мнению, сейчас на инфляцию влияют не потребительские настроения, а производители, которые повышают цены на продукцию, а тут Нацбанк бессилен.

Публикация Виктора Скаршевского

Глава Набсовета предлагает ввести максимальные торговые наценки, понизить ставку НДС для производителей продуктов и способствовать развитию конкуренции на рынках. По мнению Данилишина, это все в комплексе с монетарной политикой НБУ поможет взять инфляцию под контроль.

Напомним, Кабмин планировал в 2018 году снизить показатель инфляции до 9%, а в госбюджет-2017 была заложена инфляция в 8,1%.