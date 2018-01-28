Госслужащие или аферисты? Грехи "Нафтогаза"

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины отправил на доработку проект финансового плана НАК "Нафтогаз Украины" на 2018 год. Согласно информации Главкома, располагающего выводами Кабмина, правительство смутили слишком большие премии руководству, а также попытка протекции над "Укртрансгазом".

Главу правления НАК Андрея Коболева обвинили в попытке лоббировать непомерно высокие расходы на содержание компании. Только на оплату труда предполагалось выделить 2,2 млрд грн в год. Это в шесть раз больше, чем три года назад. А выплаты руководству должны были составить рекордные 720 млн грн.

Учитывая негодование правительства по поводу аппетитов "реформаторов" из "Нафтогаза" на 2018 год, эксперт в сфере энергоэффективности Игорь Черкашин посчитал уместным сравнить их с выплатами в совете директоров "Газпрома".

"На годовом собрании 2017 г. акционеры одобрили увеличение суммарных выплат за календарный год — с июня 2016 г. по июнь 2017 г. Так, вознаграждение председателя совета директоров (этот пост занимает Виктор Зубков) и его заместителя (этот пост занимает Алексей Миллер) выросло на 20% до 31,1 млн руб. ($551 000) и 30,1 млн руб. ($533 тысяч по текущему курсу) соответственно." Кстати, Шредер "постеснялся" брать вознаграждение в 500 тыс.$ в год от Роснефти… Как пересчитывается 2 млн.грн в месяц на одного "реформатора" в Нафтогазе, думаю сами разберетесь… Обороты компаний сравнить тоже сможете…", — написал Черкашин на своей странице в Facebook.

Также "Нафтогаз" хотел оставить в своем управлении "Укртрансгаз", ежегодный доход которого от транзита российского газа в Европу равен 2,5-3 млрд. долларов. Если бы этот план удался, топ-менеджмент НАК получал бы еще больше премий. Например, заработная плата четырех членов правления и шести директоров в 2016 году превысила 87 млн грн. но и эту гигантскую сумму планировалось поднять в разы.

В итоге правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, обороны и правоохранительной деятельности отправил на доработку проект финплана.

Сделайте нам красиво, у нас боевой дух упал

НАК "Нафтогаз Украины" заключил несколько соглашений, касающихся улучшения корпоративного стиля. Такая информация содержится в электронной системе госзакупок Prozorro. Одно из соглашений предусматривает разработку концепции корпоративного журнала. Фирма-победитель тендера "Корпоративные медиа. Вейсберг и партнеры" разработает концепцию, дизайн и верстку и подготовит выпуск к печати за 82 тыс. грн, стоимость печати в эту сумму не входит.

Собственно, это корпоративное издание, предназначенное исключительно для работников НАКа. И одна из его задач, по признанию главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, — "поддерживать "бойцовский дух", чтобы работники испытывали гордость за компанию, в которой работают, за команду, частью которой они являются".

Второе соглашение касается разработки нового фирменного стиля. Компания "Юнивест Прерпресс" выполнит услуги за 99,9 тыс. грн. Оба контракта были заключены в конце прошлого года.

Дай денег, дай денег!

"Нафтогаз" с "дочкой" продолжают требовать от правительства 110 миллиардов гривен компенсаций за газ по спецобязательствам.

Как известно, с 1 октября 2015 года специальным постановлением правительства на государственную компанию "Нафтогаз" было возложено обязательство поставлять газ по специально регулируемой цене отдельным группам потребителей. По оценкам самой компании, за период с октября 2015 г. по декабрь 2017-го было поставлено 40,7 млрд куб. м газа тем потребителям, которые были определены в качестве получателя энергоносителя по льготным ценам. "Нафтогаз" закупает газ у своей же дочерней структуры "Укргаздобыча" (100% акций принадлежит НАК), а также группы иностранных поставщиков и поставляет его PSO-потребителям (компаниям, которые осуществляют поставки газа населению). В теории практически весь природный газ, добываемый "Укргаздобычей", должен идти на удовлетворение специальных потребителей, то есть населения, производителей тепловой энергии и горячей воды, а также для религиозных организаций.

Согласно мартовскому постановлению Кабмина прошлого года "Нафтогаз" должен был продавать газ для льготных групп потребителей по цене 4942 за тыс. куб. м (без учета НДС, тарифов на транспортировку и распределение).

В июле прошлого года "Нафтогаз" в суде первой инстанции добился, чтобы правительство выплатило компенсации. В свою очередь, правительство заявило, что требование Нафтогаза выполнять не намерено.

"Текущая схема возложения спецобязательств вредит и государству, и потребителям, и развитию рынка. Существование этой схемы в течение последних 2 лет стоило значительную сумму денег, которую мы оцениваем в более 110 млрд гривен", — заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Таким образом крупнейшая государственная энергетическая компания решила снять с себя тяжелую ношу социальной ответственности, попутно выставив правительству "счет" на 110 млрд грн, что составляет ни много ни мало 4% ВВП и превышает плановый дефицит государственного бюджета. Кроме того, данная претензия составляет 15% плановой доходной части государственного бюджета прошлого года.

Согласно последней отчетности, чистая прибыль НАК Нафтогаз Украины за девять месяцев 2017 года выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30,579 млрд грн. В правительстве настаивают, что уровень прибыли "Нафтогаза" делает невозможной выплату какой-либо компенсации компании за поставку природного газа населению по так называемой специальной цене. В правительстве подчеркивают, что компания "Нафтогаз" не имеет никаких экономически обоснованных потерь от возложенного на нее обязательства.

Тем более, что "Нафтогаз" фактически уже получает компенсацию в виде субсидий. Именно огромное повышение цен на газ для коммунального сектора в 2016 году и масштабное субсидирование населения превратили вечно убыточный "Нафтогаз" в очень прибыльное предприятие.

Бесконечно далеки они от народа

"Руководители Нафтогаза рассматривают НАК как собственную компанию. Это бизнес-проект, более того, с возможностью снимать деньги абсолютно беззастенчиво, пользуясь формально требованиями европейского законодательства, прикрываясь реформами и прочими вещами. Формально, если мы рассматриваем всю ситуацию в контексте третьего энергопакета, в контексте того, что НАК развивается как бизнес, то вопросов нет. Если передо мной, как перед руководителем компании поставлены бизнес-задачи — выравнивание тарифов, получение прибыли — то я молодец, я делаю все правильно. Но если мы рассматриваем НАК как госкомпанию, которая должна, в первую очередь, нести на себе определенные социальные обязательства, — тогда это Гаагский трибунал. Потому что в данном случае требования, которые выдвигаются "Нафтогазом", в лучшем случае приведут к неплатежам, а в худшем — при сильных морозах в следующем отопительном сезоне могут привести к банальным смертям, когда люди начнут замерзать, пытаясь сэкономить", — сказал РИА Новости Украина эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

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По его мнению, в руководстве "Нафтогаза" находятся люди, оторванные от реалий жизни простых украинцев.

"В их понимании не существует бедности, в их понимании не существует людей, живущих от зарплаты до зарплаты. Они меряют жизнь собственными мерками, где зарплаты измеряются миллионами, а премии — десятками миллионов, причем за проигранные суды. Потому что Стокгольм они проиграли — они должны 2 млрд долларов Газпрому, и за это Коболев себе выписал 19 миллионов гривен премии", — заключил Землянский.