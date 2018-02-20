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    Киев

    Киев одобрил повышение тарифов на электричество

    (обновлено: )81862
    Новые тарифы будут учитывать изменение нормативной базы в части ухода от экономических коэффициентов нормативных технологических расходов электрической энергии и перехода к прогнозируемым технологическим затратам.
    Галогенки
    RIA News Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила новые тарифы на распределение и поставку электроэнергии, на которые должен перейти "Киевоблэнерго" уже с 1 марта.

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    По данным НКРЭКУ, это не приведет к росту розничных тарифов с 1 апреля, хотя документ вступит в силу с 1 марта 2018 года.

    Сообщается, что новые тарифы будут учитывать изменение нормативной базы в части ухода от экономических коэффициентов нормативных технологических расходов электрической энергии и перехода к прогнозируемым (фактическим) технологическим затратам.

    С 1 по 31 марта 2018 года тарифы на распределение электрической энергии составят:

    на 1 классе — 18,27 грн/МВтгод,

    на 2 классе — 145,60 грн/МВтгод;

    тарифы на поставку электроэнергии составят:

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    для потребителей 1 группы — 6,55 грн/МВтгод,

    для потребителей 2 группы — 32,74 грн/МВтгод.

    С 1 апреля 2018 года тарифы на распределение электрической энергии составят:

    на 1 классе — 19,30 грн/МВтгод,

    на 2 классе — 152,35 грн/МВтгод;

    тарифы на поставку электроэнергии составят:

    для потребителей 1 группы — 6,68 грн/МВтгод,

    для потребителей 2 группы — 33,41 грн/МВтгод.

    Напомним, Госагентство по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Украины выступило c предложением повысить тариф на вывоз мусора в два раза.

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