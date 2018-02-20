Киев одобрил повышение тарифов на электричество

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила новые тарифы на распределение и поставку электроэнергии, на которые должен перейти "Киевоблэнерго" уже с 1 марта.

По данным НКРЭКУ, это не приведет к росту розничных тарифов с 1 апреля, хотя документ вступит в силу с 1 марта 2018 года.

Сообщается, что новые тарифы будут учитывать изменение нормативной базы в части ухода от экономических коэффициентов нормативных технологических расходов электрической энергии и перехода к прогнозируемым (фактическим) технологическим затратам.

С 1 по 31 марта 2018 года тарифы на распределение электрической энергии составят:

на 1 классе — 18,27 грн/МВтгод,

на 2 классе — 145,60 грн/МВтгод;

тарифы на поставку электроэнергии составят:

для потребителей 1 группы — 6,55 грн/МВтгод,

для потребителей 2 группы — 32,74 грн/МВтгод.

С 1 апреля 2018 года тарифы на распределение электрической энергии составят:

на 1 классе — 19,30 грн/МВтгод,

на 2 классе — 152,35 грн/МВтгод;

тарифы на поставку электроэнергии составят:

для потребителей 1 группы — 6,68 грн/МВтгод,

для потребителей 2 группы — 33,41 грн/МВтгод.

Напомним, Госагентство по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Украины выступило c предложением повысить тариф на вывоз мусора в два раза.