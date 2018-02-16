Бортник: Банковая выработала "противоядие от НАБУ"

РИА Новости Украина

За более чем два года существования НАБУ прославилось не одним громким делом. Правда, никто из фигурантов так и не получил реальные сроки. Среди последних известных имен — мэр Одессы Геннадий Труханов, которого подозревают в растрате госсредств.

В четверг, 15 февраля, Соломенский суд Киева принял решение выпустить Труханова под поручительство народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. Националное антикоррупционное бюро обвиняет городского голову в хищении бюджетных средств. Кроме Труханова, под следствием его заместитель Павел Вугельман и еще несколько чиновников мэрии.

Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что нынешняя "система гарантий безопасности" внутри системы власти не включает в себя иммунитета от НАБУ. Однако Банковая выработала свое "противоядие" — любые усилия следователей "умножаются на ноль" судей районного суда г. Киева.

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"Нынешняя "система гарантий безопасности" внутри системы власти не включает в себя иммунитета от НАБУ (эти гарантии дают только экстерриториальные субъекты) — Р. Насиров, Поляков-Розенблат, Н. Мартыненко, генералы МОУ и даже сын Министра внутренних дел тому свидетели. Но Банковая выработали уже свое "противоядие для НАБУ" — любые усилия следователей "умножаются на ноль" судей районного суда г. Киева", — пишет Бортник у себя в Facebook.

По мнению политолога, в деле мэра Одессы Геннадия Труханова столкнулись интересы 2-х групп.

"В деле Труханова столкнулись интересы 2х групп влияния в противостоянии за Одессу и "экстерриториального фактора" планомерно атакующего украинское "глубинное правительство" — серых кардиналов во власти и окружении Президента реально влияющих на управление странной", — резюмирует Бортник.