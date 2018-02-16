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    Бортник: Банковая выработала "противоядие от НАБУ"

    Тема:

    Суд отпустил Труханова, радикалы против (55)

    (обновлено: )15610
    По мнению политолога Руслана Бортника, Банковая выработала свое "противоядие для НАБУ" - любые усилия следователей "умножаются на ноль" судей райсуда Киева.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    УНИАН
    Труханов, Розенблат, Насиров... Виноваты не суды, а некомпетентная власть

    За более чем два года существования НАБУ прославилось не одним громким делом. Правда, никто из фигурантов так и не получил реальные сроки. Среди последних известных имен — мэр Одессы Геннадий Труханов, которого подозревают в растрате госсредств.

    В четверг, 15 февраля, Соломенский суд Киева принял решение выпустить Труханова под поручительство народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. Националное антикоррупционное бюро обвиняет городского голову в хищении бюджетных средств. Кроме Труханова, под следствием его заместитель Павел Вугельман и еще несколько чиновников мэрии. 

    Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что нынешняя "система гарантий безопасности" внутри системы власти не включает в себя иммунитета от НАБУ. Однако Банковая выработала свое "противоядие" — любые усилия следователей "умножаются на ноль" судей районного суда г. Киева.

    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    УНИАН
    Тренд дня: "судебный сюр - трухановы в тюрьму не сядут"

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    "Нынешняя "система гарантий безопасности" внутри системы власти не включает в себя иммунитета от НАБУ (эти гарантии дают только экстерриториальные субъекты) — Р. Насиров, Поляков-Розенблат, Н. Мартыненко, генералы МОУ и даже сын Министра внутренних дел тому свидетели. Но Банковая выработали уже свое "противоядие для НАБУ" — любые усилия следователей "умножаются на ноль" судей районного суда г. Киева", — пишет Бортник у себя в Facebook. 

    По мнению политолога, в деле мэра Одессы Геннадия Труханова столкнулись интересы 2-х групп.

    деле Труханова столкнулись интересы 2х групп влияния в противостоянии за Одессу и "экстерриториального фактора" планомерно атакующего украинское "глубинное правительство" — серых кардиналов во власти и окружении Президента реально влияющих на управление странной", — резюмирует Бортник.

    Скриншот с сайта Facebook

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