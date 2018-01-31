От Ленина к RABам тарифов

Валерий Смеян, обозреватель

Существует историческая байка, по которой, когда у основателя СССР Владимира Ильича Ленина спросили, что такое коммунизм, он ответил, что это — советская власть плюс электрификация всей страны.

Нужно сказать, что до распада "великого и могучего" ленинская формула была полностью реализована. Хоть к коммунизму это и не привело, зато "до самых до окраин", до последнего хутора страна была полностью электрифицирована. В числе первых, безусловно — Украина. Однако с момента выхода из состава СССР в выдающихся умах реставраторов капитализма в нашей республике возникла конгениальная идея: передать народное добро в частные руки. Мол, частники будут не только лучше смотреть за бывшим "колхозным", но и станут вкладываться в развитие электрохозяйства страны. Ну и не долго сумняшеся пустили с молотка все облэнерго, со всем их многомиллиардным наследием "оккупационной советской власти". За копейки, естественно. Чтобы новые, национально сознательные капиталисты имели возможность по-быстрому накопить инвестиционный ресурс. И пустить его во благо народное. Начиная от зарплат своим сотрудникам до снижения себестоимости передачи электричества по обновленным сетям к потребителям. Однако, как показало время, благая идея сработала не так как мечталось романтикам тотальной приватизации. Новые владельцы облэнерго стали паразитировать на том, что им досталось от "оккупации" москалями и коммунистами. В отличие от последних, не желая ни обновлять хозяйство, ни уж тем более вкладывать в новые электросберегающие технологии. Вырученная прибыль потекла миллиардными потоками в оффшоры.

Однако время шло и запас технологической прочности от Советов начал иссякать. Страна стала перед реальной опасностью полной декоммунизации завета Ильича. В том смысле, что теперешняя власть — это минус не только советская власть, но и электрификация всей Украины.

И выход был найден. Естественно не счет основы режима — олигархов. А в очередной раз — за счет населения. Логика тут железобетонная. Ему тут жить, потому ему и заботиться о поддержании электросетей, подстанций и пр. в рабочем состоянии.

Первоначально поступили просто. Начали регулярно поднимать тарифы. Всем. От граждан до предприятий. Но как же при этом убедить последних, что действия власти исключительно в интересах подданных? Все валить на МВФ уже никого не убеждает. Нашли новую технологию выворачивания карманов у потребителей.

В Европе применяется RAB-тариф (Regulatory Asset Base — регулируемая база задействованного капитала), который также называют стимулирующим. Смысл его в том, что регулятор устанавливает величину необходимого дохода (ставки доходности) компании на старые и новые активы: подстанции, линии передач и прочее. Этот самый доход вкладывается в поддержание и обновление производственных фондов. Но это — там. А у нас последние четверть века показали, что все утекает в оффшоры.

Единственное отличие украинской схемы от европейской в том, что расчет у нас проводиться как по старым, советским, фондам, так и по новым, возникшем уже в нынешний период. Причем по одной шкале доходности в 12,5 процентов годовых.

Вопрос: а какое отношение нынешние владельцы облэнерго имеют к тому, что было построено в советское время? За их счет это все было возведено? Ответ на эти вопросы авторов очередной схемы ренты олигархов с "оккупационного" наследия не волнует.

Вот оценили ныне имущество Киевэнерго почти в десять миллиардов гривен, значит в тариф будет заложено 1,25 млрд гривен ежегодных отчислений по RAB-тарифу в пользу владельца.

Эксперт в области энергетики, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус, считает, что процент доходности для этих двух типов активов должен быть разным. Поскольку существующие активы уже оплачены потребителями через тариф, а их поддержка стоит меньше, чем создание новых.

Ранее он заявлял, что ставка доходности на старые активы должна быть значительно меньше 1-3%. Зато на новые активы она может быть на уровне ставки кредитования в 19%. Иначе введение RAB-тарифа с единой ставкой 12,5% на все активы, может вылиться примерно в 30 млрд грн в год дополнительных расходов в пользу олигархов — владельцев облэнерго. А деньги так и будут выводить из компаний, так как их выгоднее разместить в банке под более выгодный процент, чем инвестировать под 12,5%.

Следует также учитывать, что для поднятия объема выплат по RAB-тарифу облэнерго могут пойти на липовую модернизацию по завышенным в разы ценам. Ведь чем больше вложения, тем больше собственник имеет право поднимать тариф. Стоит, например, новый трансформатор миллион гривен, а по бумагам проведут за десять. Соответственно это отразиться при расчетах RAB-тарифа. И кто будет контролировать в этом случае "инвесторов"? Народный контроль?

То, что вся процедура утверждения RAB-тарифа силами НКРЭКУ будет непубличной стало уже понятно сегодня. Так, первые облэнерго, которые станут работать по этой технологии, уже определены Нацкомиссией 11 января. Однако, как сами расчеты облэнерго, так и каковы будут тарифы, информации нет. Она — засекречена. Узнаем мы об этом лишь первого апреля. На день дурака. Только будет ли до смеха? По предварительным оценкам экспертов уровень цен на электроэнергию может подняться на 30-40 процентов. Минимум. А с учетом того, что бал в НКРЭКУ ныне правят исключительно назначенные "временщики" Петра Алексеевича, то возможно и выше. Они вон в конце прошлого года уже одарили ДТЭК Рината Ахметова решением о подъеме цен на электроэнергию, что за год сулит ему десятью миллиардами гривен дополнительного дохода. Неужто теперь "обидят" его облэнерго? Едва ли.

Впрочем, это всего лишь репетиция перед будущей вакханалией роста цен на электроэнергию. С первого июля 2019-го года регуляцию тарифов вообще отменят. Каждое облэнерго будет самостоятельно решать сколько мы будем должны ему платить за перепродажу киловатт, выработанных на государственных, по преимуществу, электростанциях.

В этом контексте мы все скоро станем RABами тарифа. Потому как трудиться придется исключительно для того, чтобы оплачивать счета облэнерго.