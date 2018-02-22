Прямая речь Гройсмана - это кастинг на нового президента Украины

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Премьер-министр Владимир Гройсман находит время для общения не только с украинцами, но и с западной аудиторией. Во влиятельной американской The Wall Street Journal вышла статья "Создавая новую Украину" – за подписью главы украинского Кабинета министров.

Материал, по сути, представляет собой оптимистичный отчет об успехах и намек на то, что Гройсман собирается оставаться на руководящих постах в государстве еще долго.

Первое: ВВП, пишет премьер, вырос на 2,3% в 2016 году и на 2,2% в 2017 году. Также улучшился климат для бизнеса и инвестиций, экспорт подрос на 20,6%.

Второе: у Украины, указывает политик, "есть привлекательные инвестиционные возможности во многих отраслях, таких как агропродовольственный комплекс, промышленность, энергетика, транспорт и новые технологии".

Третье: приоритетом для украинского правительства, подчеркивает Гройсман, является борьба с коррупцией и уже в этом году должны создать Антикоррупционный суд.

Четвертое: Верховная Рада рассматривает пакет из 35 законов, "которые обеспечили бы стабильный рост нашей экономики и содействовали бы инвестициям", пишет глава Кабмина.

Пятое: "Нам следует думать не о краткосрочной прибыли, а о будущем Украины — о том, что случится завтра, через год, через пять лет".

Для сольной игры не хватает ресурсов

После появления статьи появилась версия, что Гройсман таким образом пытается отстраниться от президента Порошенко. Долгое время премьера считали человеком, близким и преданным главе государства, которого в последнее время нещадно критикует западная пресса. Но в политике правят бал не дружеские связи, а интересы и выгода. На этом фоне публикация Гройсмана выглядит как заявка на сольную игру.

Но с такой оценкой не согласен политический эксперт и политтехнолог Николай Спиридонов. В комментарии РИА Новости Украина в первую очередь он отметил, что политики высокого ранга сами никаких статей не пишут.

"С большой вероятностью, 99,9%, мы можем предположить, что это написал кто-то из райтеров (анонимных авторов – Ред.). … Предполагать, что статья, написанная от лица Гройсмана, ее писал лично Гройсман, никаких оснований нет", – уверен эксперт.

Спиридонов считает, что Гройсман не "отходит" от президента: "наоборот, им даже, по некоторым данным, один и тот же райтер пишет тексты, потому что тезисы, в общем-то, очень похожи. У Порошенко тоже: "экономика растет, с коррупцией он борется...".

Эксперт считает, что у Гройсмана нет необходимых ресурсов для солной игры.

"Скорее, все разговоры о том, что у него есть какие-то разногласия с Порошенко, я думаю, эти слухи распускает сама администрация президента, пытается ему придать какой-то самостоятельный вес. Но на самом деле за время своего премьерства Владимир Гройсман не смог стать самостоятельной фигурой и он остается человеком, подчиненном действующему президенту. И в данном случае о сольной игре говорить, на мой взгляд, достаточно сложно", – говорит политэксперт.

Параллельная реальность Порошенко и Ко

Отдельно Спиридонов прокомментировал заявления Гройсмана о росте экономики: премьер, подчеркивает политолог, вместе с Порошенко и некоторыми другими министрами пребывают в параллельной реальности – "они тоже видят какой-то рост, которого на самом деле нет".

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"Достаточно просто проехаться по Украине или даже по такому относительно богатому городу, как Киев, или по Киевской области, чтобы увидеть, что уровень жизни людей постоянно падает. Безработица прогрессирует. В лучшем случае происходящее можно назвать стагнацией, что резкость падения замедлилась, что падение стало медленным, стагнирующим. Это самая мягкая оценка, которую можно дать. А говорить о росте экономики никаких оснований нет", – уверен эксперт.

Скептически он оценивает и тезисы о борьбе с коррупцией.

"Когда первые два лица государства борются с коррупцией, а президент вообще не вылазит из коррупционных скандалов… Что касается Гройсмана, он тоже, по сути, был в коррупционном скандале, когда мы смотрели его декларацию, у него 2 миллиона долларов было, при том, что он всегда был на госслужбе и только когда-то давно был предпринимателем на рынке. … И два человека против коррупции, которые постоянно в коррупционных скандалах, это звучит очень неубедительно – "как пчелы против меда", – вспомнил шутку политтехнолог.

Американский кастинг на роль президента

Но если на украинцев победные заявления Гройсмана точно не подействуют, на кого может быть рассчитана статья в The Wall Street Journal? Спиридонов считает, что западная элита примерно уже понимает, кто есть кто в Украине: "когда тот же Порошенко выступал в Давосе, например, представители западных государств – они в курсе его оффшорных скандалов, коррупционных, их этим (публикацией) не обмануть".

"Что касается среднего американца, они, как правило, с большим трудом могут показать на карте, где вообще находится Украина. Поэтому не исключено, что они поверят борьбе с коррупцией в Украине и росту благосостояния, а через минуту об этом забудут", – сообщил эксперт.

В целом, вряд ли статья Гройсмана сможет принести ему ощутимые имиджевые победы, отмечает Спиридонов, но "если такие публикации делаются, значит, пытаются как-то работать над своим имиджем в Америке".

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"Потому что продолжается, в общем-то, кастинг на главного прозападного, американского выдвиженца (на пост президента в Украине). Рассматриваются кандидатуры Вакарчука, как это не смешно, главы НАБУ Сытника. И как один из пока маловероятных вариантов, но ставленником может быть и Юлия Тимошенко – как наполовину компромиссная фигура. В любом случае этот кастинг продолжается, и, соответственно, Гройсман тоже заявил в американской прессе свою, по сути, рекламную статью. Может быть, он тоже пытается принять участие в этом кастинге на пост президента", – резюмировал политэксперт.