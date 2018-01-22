Хук справа, удар слева, подножка. Имиджевые побои Порошенко

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В последнее время президенту Петру Порошенко приходится несладко. То и дело СМИ наносят удар за ударом по имиджу президента и его команды. Скандал с компроматом Al Jazeera и Rustavi-2, затем — с тайным отдыхом Порошенко на Мальдивах, а теперь — из-за якобы тайных встреч с президентом РФ Владимиром Путиным. И все это лишь за неполный первый месяц нового года.

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Кто и зачем вытряхивает скелеты из шкафа гаранта? Этим вопросом задаются эксперты и выдвигают свои версии. Как считает политолог Андрей Золотарев, столь громкие журналистские расследования не случайны. Это достаточно мощная информационная атака на Порошенко, которая четко сигнализирует: на Западе разочарованы украинским президентом — он не оправдал надежд.

Были ли встречи?

Новые камни в адрес президента полетели после последнего заявления в СМИ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

На минувших выходных Песков намекнул журналистам о неизвестных для общественности рабочих встречах президентов РФ и Украины.

"Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем", – заявил Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Он отметил, что у президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера. "Это обычная практика. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается. Он гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Правда, спустя время Песков заявил, что журналисты его неправильно поняли. Он подчеркнул, что ни о чем подобном не говорил, а лишь имел в виду, что рабочий день президента гораздо длиннее, чем себе представляют рядовые граждане.

В Администрации президента Украины тут же опровергли информацию о непубличных контактах Порошенко и Путина.

Как заявили "Стране" в АП, Порошенко не проводил двусторонние встречи с Путиным с момента заключения Минских соглашений (то есть, с февраля 2015 года).

Напомним, официально последний раз Порошенко встречался с Путиным в 2016 году в Берлине на саммите глав "нормандской четверки", в котором приняли участие лидеры России, Германии, Украины и Франции. Что же касается двусторонних встреч, то последний раз официально Петр Порошенко и Владимир Путин встретились в Милане 17 октября 2014 года.

Реакция в соцсетях не заставила себя долго ждать. Правда, некоторые усомнились, что такой опытный дипломат как Песков мог просто так оговориться.

Политолог, преподаватель КНУ им.Тараса Шевченко Петр Олещук считает, что одна из сторон явно что-то не договаривает. Причем, удивительно, что синхронно Пескова не поняли все крупнейшие российские интернет-СМИ, обращает внимание Олещук.

"Песков намекнул на встрече Путина и Порошенко за Минским форматом, указав, что не обо всех "они сообщают". Банковая отрицает факт встреч Путина и Порошенко после заключения Минских договоренностей. То есть, кто-то один точно говорит неправду, или что-то не договаривает. И что-то мне подсказывает, что на этом история не закончится", — пишет Олещук у себя в Facebook.

Публикация Петра Олещука

Скандал с Мальдивами

На фоне скандала вокруг отдыха Порошенко на Мальдивах, информация о якобы тайных встречах двух президентов подлила масла и в без того подпорченный имидж главы государства.

Тайный отдых президента вот уже который день продолжает быть одной из самых горячих тем в СМИ и соцсетях. Многие возмутились, что, мол, так роскошно отдыхать президенту "воюющей страны" – аморально.

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Напомним, информацию о тайном отдыхе Порошенко опубликовали журналисты "Схем". Но вот, кто "слил" им эту информацию, остается пока лишь догадываться.

Как писали журналисты, украинский лидер зарегистрировался в отеле под именем Mr Incognito Petro Ukraine. По их данным, Порошенко покидал Украину не через официальные зоны пограничного и таможенного контроля, а через "задние ворота" аэропорта "Киев" (Жуляны).

По утверждению журналистов, проживание на курорте стоило Порошенко не менее $46 000 в сутки. Всего президент отдыхал 6 ночей. То есть общая сумма расходов составила $276 000. И это только за проживание.

Улетели президент и его спутники на авиалайнере Falkon 7X. При этом зарегистрировались они на рейсе, если верить "Схемам", под чужими именами: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко.

К тому же, источник в спецслужбах сообщил "Стране", что Петр Порошенко и члены его семьи могли получить от СБУ документы на чужие имена. Это так называемые ДОПы – документы оперативного прикрытия, которые выдаются руководителям государства в случае угрозы их жизни.

Пресс-служба Петра Порошенко подтвердила, что президент на новогодние праздники слетал на Мальдивы. Но акцентировали, что "эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации". При этом в АП не сообщили официально о мальдивском отдыхе Порошенко якобы из соображений безопасности.

Удар за ударом

Как бы там ни было, с начала 2018 года это уже третья скандальная публикация в СМИ, посвященная украинским властям.

10 января телеканал Al Jazeera опубликовал материал о причастности первых лиц и ключевых чиновников Украины — именно Петра Порошенко и главы Нацбанка Валерии Гонтаревой — к выводу из страны "денег Януковича". Изюминкой публикации стал засекреченный ГПУ приговор Краматорского райсуда от 28 марта 2017 года по спецконфискации $1,5 млрд бывшего главы государства.

Главное в этой схеме – деньги выводились якобы через менеджмент ICU, совет директоров которого возглавляла ближайший соратник Порошенко Валерия Гонтарева.

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При этом в скандале оказались замешаны не просто Гонтарева, но и Луценко, и целый ряд замминистров, которые ранее работали в ICU.

Ранее об этом никому не было известно, так как документ был засекречен генпрокурором Юрием Луценко. Он же заявил, что деньги были возвращены в бюджет страны через "спецконфискацию", умолчав при этом о том, где и как они были найдены.

Спустя несколько дней, 13 января, грузинский телеканал Rustavi-2, близкий к экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили, опубликовал новый компромат на Порошенко. Речь идет о якобы обращениях украинского президента в спецслужбы России в феврале 2007 года.

В одном из них говорилось, что Порошенко не является врагом России и обещает не вести антироссийскую кампанию. "Не имею отношения к антироссийской кампании Ющенко (третий президент Украины Виктор Ющенко. — ред.), являюсь одним из основателей Партии регионов, в интересах России занимаюсь привлечением инвестиций", — сказано в письме.

При этом в одном из писем было написано, что Порошенко регулярно посещает Санкт-Петербург, поскольку там проживают родители жены его старшего сына Алексея. Тогда занимавший должность депутата Рады, Порошенко якобы просил у ФСБ разрешения на въезд в Санкт-Петербург, уверяя при этом, что он ни за что не будет вредить России.

В АП, а также ряд экспертов назвали сообщение грузинского СМИ низкопробной подделкой. В частности, там упирают на то, что сын главы государства женился только в 2013 году. Между тем, в МИД России сохранились данные о том, что Порошенко действительно пытался пересечь российскую границу в феврале 2007 года, но ему не дали этого сделать в рамках симметричного ответа на запрет ряду депутатов Госдумы посещать Украину.

Несмотря на то, что нет никаких подтверждений информации грузинских и арабских СМИ, очевидно, что за этими публикациями стоят очень влиятельные люди. Все указывает на то, что против Порошенко и его команды СМИ разворачивают информационную войну. Скорее всего обо всем этом украинцам решили напомнить их западные партнеры, которые недовольны коррупцией и тем, как Порошенко проводит реформы, допускали эксперты.

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Перед этим в декабре 2017 года британский журнал The Economist опубликовал розгромную статью с заголовком "Запад разрешает Украине проиграть борьбу с коррупцией".

Как писали журналисты в статье, попытка президента Петра Порошенко показать силу закончились выявлением его слабости, а также факта, что страна погрязла в тайных договоренностях и мошенничестве. Главная причина кризиса кроется в несостоятельности правящей элиты выполнить цель Майдана, а именно покончить с олигархической системой. "Украинские элиты конфликтуют и не берут на себя ответственность за страну, объединяясь лишь в совместной борьбе против общественных активистов и независимых институтов, которые угрожают их олигополии", - писали СМИ.

Коррупция семьи Порошенко становилась предметом журналистских расследований и немецких СМИ. Ранее обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер анализировал громкие коррупционные скандалы в украинской оборонке и пришел к неутешительным выводам. "Повсюду доминирует Порошенко. Эта сфера принадлежит ему, и поэтому он не хочет, чтобы кто-то туда заглядывал. Как глава государства, он предлагает кандидатуру министра обороны, он является главнокомандующим Вооруженных Сил и председателем Национального совета безопасности и обороны. Верхний уровень управления военной промышленностью он оккупировал вместе с друзьями…", — писал Шуллер.

В то же время Шуллер признавал, что не существует доказательств непосредственной причастности Порошенко к коррупционной деятельности, хотя определенные конфликты интересов, вытекающих из его роли бизнесмена, прослеживаются достаточно четко.