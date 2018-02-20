В центре Киева "заплевали" Гройсмана и Парубия

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КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В центре Киева заплевали премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера Андрея Парубия, когда они пришли на улицу Институтскую возложить цветы у памятника Небесной Сотни. Об этом сообщает в Facebook журналистка "24 канал" Леся Выговская.

Она отмечает, что Петр Порошенко предусмотрительно приехал к месту расстрела еще утром, когда людей не было. А вот Парубий и Гройсман пришли, когда вокруг была толпа людей.

Судя по сюжету, люди встретили политиков криками "Ганьба!", вопросами о том, когда закончат расследование расстрела людей, и даже произошла небольшая потасовка.

"Противоречивые чувства — не думаю что именно им в спину надо плевать. Точно видно, уровень нетерпимости к власти растет. И они это тоже хорошо понимают. По мимике на лицах видела, что понимают", — прокомментировала Выговская.

Сюжет об этом можно посмотреть здесь с 13.55 минуты.