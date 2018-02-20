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    Госдеп призвал власти Украины выполнить обещания Майдана

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    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев (166)

    (обновлено: )34304
    Украина предприняла в последние годы много важных шагов, но требуется еще проделать немало работы, чтобы выполнить обещания Майдана и реализовать потенциал Украины, заявили в Госдепе.
    Флаги США и Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Госдепартамент США в годовщину кровавых событий на Майдане в Киеве призывает Украину проводить реформы.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Украина предприняла в последние годы много важных шагов, но требуется еще проделать немало работы, чтобы выполнить обещания Майдана и реализовать потенциал Украины. Соединенные Штаты призывают лидеров Украины удвоить усилия, чтобы реализовать глубокие, всеобъемлющие и актуальные реформы, которые необходимы для строительства стабильной, демократической, процветающей и свободной страны", — говорится в заявлении официального представителя американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

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    По ее словам, США гордятся тем, что поддерживают "европейский выбор Украины". Науэрт также вновь обвинила Россию в агрессии в отношении Украины. Москва опровергает обвинения во вмешательстве в дела сопредельного государства.

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления тогдашнего правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом ожесточенных столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. 

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    Ответственность за смерти людей во время массовых акций протеста на Майдане Незалежности в Киеве в январе-феврале 2014 года возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

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