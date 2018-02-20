Когда проявится ясность в деле по расстрелу Майдана? Прогноз адвоката

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко намерен принять участие в судебном процессе по делу о расстрелах активистов во время протестов на Майдане в Киеве в 2014 году. Об этом он заявил на церемонии открытия выставки, посвященной участникам Революции Достоинства. При этом он добавил, что разделяет недовольство общественности темпами расследования и результатами судебных процессов. По его мнению, преступления против Майдана не имеют срока давности.

Скоро ли Украина увидит приговоры по делу расстрелов на Майдане, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал адвокат, представляющий интересы родственников погибших на Майдане, Павел Дикань.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що дає той факт, що президент має намір взяти участь у судовому процесі у справі про розстріли активістів під час протестів на Майдані? Це зрушить справу з місця, розслідування триватиме?

— Я не думаю, що це зрушить справу. Чесно кажучи, те, що я почув, то він буде допитаний у справі про держзраду Віктора Януковича, а не про розстріли на Майдані. Якщо будуть викликати як свідка по справі про розстріли, якщо в нього є якісь дані, які мають значення для вирішення справи, то, безумовно, це важливо. Однак я про це нічого не знаю.

Порошенко, як президент, може взяти на себе особисту відповідальність і під особистий контроль і справу розстрілів на Майдані, і справу держзради Януковича?

— У нас відповідно до конституції, гілки влади розділені, і президент не має права брати на себе відповідальність за рішення, але він має право брати на себе відповідальність за належне забезпечення слідства, і цього було б достатньо, якби це робилося на протязі вже тих чотирьох років, які пройшли з часу скоєння цих злочинів.

Загалом з початку розслідування повідомлено про підозру понад 400 особам, до суду направили 250 обвинувальних актів. Як Ви можете прокоментувати таку статистику?

— Статистика виглядає досить непогано, але потрібно розуміти, що на сьогоднішній день винесено реальний вирок, пов'язаний з позбавленням волі, лише одній особі. Тому, так, 250 обвинувальних спрямовано до суду, а вирок лише один. На жаль, особливості кримінально-процесуального законодавства України на сьогоднішній день не дозволяють проводити ефективне судове слідство.

То саме особливості процесуального законодавства заважають тому, щоб винні були названі і все-таки покарані?

— Це один з чинників. А інші чинники — це відсутність реального реформування системи, в тому числі як правоохоронної, так і системи судочинства. Це те, що більшість, майже всі особи, які причетні до організації і скоєння цих злочинів, знаходяться за межами України, і тому ми змушені йти по шляху заочного розслідування і заочного судочинства. Ці всі чинники впливають. І так само в особливості кримінально-процесуального законодавства входить можливість всілякого затягування розгляду цих справ, що відбувається ось на протязі цих років.

Ви є адвокатом, який представляє інтереси родичів, загиблих на Майдані людей. Скажіть, на якому етапі перебуває справа?

— Ми не можемо говорити про загальний стан справи, тому що справ — дійсно багато. Якщо говорити про конкретну справу щодо злочинів 20 лютого, в якій обвинувачуються особи щодо участі у цих вбивствах безпосередньої, то ця справа ще, я думаю, не на рік, ще більше ніж рік вона буде розглядатися це точно, тому що там ще до сьогоднішнього дня йде стадія допиту потерпілих, ми навіть не перейшли до стадії допиту свідків, і ще продовжується слідчий експеримент, призначення експертизи, і ще будуть призначення експертизи, тому це питання точно не 2018 року і, можливо, навіть і не 2019-го, коли буде винесено вирок по цій справі.

Президент каже, що злочини проти Майдану не мають терміну давності, а по закону це теж так?

— По певній категорії злочинів дійсно немає терміну давності, це те, що стосується і вбивств, і терористичної діяльності, але визначення злочинів проти людяності в українському кримінальному законодавстві, такого розділу у КК немає. Відповідно до міжнародного права, саме злочини проти людяності є одними з тих злочинів, які дійсно не мають терміну давності і мають переслідуватись весь час, поки люди, що причетні до їх скоєння, залишаються в живих.

Наскільки якісно готується обвинувачення у цих справах?

— Ви знаєте, дуже по-різному. Є справи, в яких досить якісно підготовлено матеріали досудового розслідування, але потрібно розуміти, що обсяг доказової бази — надзвичайно великий, і, як на мою думку, саме організаційне забезпечення в цих справах дуже страждає. Для того, щоб зібрати і подати належні докази прокурори мають зробити надзвичайно великий обсяг роботи, але це стосується так само і часових якихось рамок, і організаційно-технічних можливостей, на мою думку, їх не вистачає. Тобто робота прокуратури з точки зору сучасного забезпечення досудового розслідування, вона неналежна, вона організаційно не забезпечена. З моєї точки зору, ми знаходимося десь на рівні, не знаю, 80-90-х років, порівняно з світовим досвідом, коли на сьогоднішній день використовуються потужні бази даних, системи, в тому числі штучного інтелекту, штучного розпізнавання і документів, і фотографій, і відео, і співставлення для належного забезпечення доказової бази. З цієї точки зору, країна дуже-дуже відстає.

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Ви кажете, що не рік і не два триватимуть ці справи. На що сподіваються родичі загиблих, про що вони говорять із Вами, як вони будують стратегію захисту своїх інтересів?

— Родичі загиблих не залишають надії, що особи, які причетні до організації і скоєння цих злочинів, понесуть покарання, але від них тут залежить дуже мало на сьогоднішній день. Тим не менш, ці люди не втрачають ще надію.

Це питання не помсти, це питання— справедливості?

— Це питання справедливості. Абсолютно точно. Питання справедливості — це питання, в першу чергу, питання функціонування правоохоронної системи, чи вона здатна досягати справедливості в таких справах. Ця справа — показова, і якщо не будуть покарані особи, які здійснили такі злочини, то, на мою думку, не може бути і мови про те, щоб була побудована справедлива держава.

Реформа судової системи, яка зараз впроваджується в нашій державі, вона якось може допомогти розв'язати справу і покарати винних у справах розстрілу на Майдані?

— Вона має допомогти, але на сьогоднішній день ще не допомагає, тому що, на мою думку, реформи як такої, ще не відбулося. І ті початкові дії, які там за чотири роки були здійснені, вони на сьогодні ще не мають жодного результату.

Загалом Вас, як адвоката, влаштовує ситуація із судовою системою? Що треба зробити для того, щоб суди в Україні функціонували ефективно?

— В першу чергу, має бути забезпечена реальна незалежність суддів від будь-якого впливу. Так само, як і забезпечено незалежність слідчих і прокурорів. Оце гарантії того, що розслідування буде своєчасне і справедливе.

Напомним, директор Института информационного общества Ярослав Павловский в эфире "ГС" заявил, что дела о расстрелах на Майдане — "карта", припасенная властью на выборы. По его словам, украинцы разочаровались не в самой Революции Достоинства, а в политиках, которые ею воспользовались.