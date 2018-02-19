ГПУ заплатит 70 тысяч за поиск пуль с Институтской и Майдана

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины в рамках расследования уголовного производства по факту расстрелов на Евромайдане в феврале 2014 года заказала услуги по поиску пуль и их фрагментов на фасадах двух зданий в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на официальном портале по обнародованию сведений о публичных закупках ProZorro.

Договор заключен с частным предпринимателем.

Первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук от лица ГПУ заключил с ФЛП Лазуткина на оказание услуг по "поиску и изъятию пуль и их фрагментов" на стенах домов, расположенных по Аллее Героев Небесной Сотни, 4 (до переименовения — улица Институтская) и улице Крещатик, 7/1, отмечается в договоре.

Сумма тендера — 69,8 тыс. грн. Прибыль подрядчика (ЧП Лазуткина) составит чуть более 2 тыс. грн. ЧП для поиска пуль будет использовать перфораторы, долото и зубила для сверления дыр в стенах интересующих компанию зданий.

Срок действия соглашения истекает 31 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии открытия на Майдане Незалежности выставки проектов мемориала Героев Небесной сотни.

Напомним, согласно выводам экспертов, сотрудники "Беркута" имели при себе соответствующее оружие, которым могли нанести смертельные ранения активистам во время событий на Евромайдане в феврале 2014 года.