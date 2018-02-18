Порошенко сделал важное заявление о процессе по Евромайдану

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко будет участвовать в судебном процессе по делу о событиях на Майдане в 2014 году. Об этом заявил глава государства.

"Я, конечно же, разделяю недовольство общества темпами расследования и еще больше — скоростью судебных процессов. За четыре года они (правоохранители — Ред.) должны были сделать больше… Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас", — заявил Порошенко на церемонии открытия выставки, посвященной погибшим на Майдане в 2014 году, трансляцию вели украинские телеканалы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии открытия на Майдане Незалежности выставки проектов мемориала Героев Небесной сотни.

Напомним, согласно выводам экспертов, сотрудники "Беркута" имели при себе соответствующее оружие, которым могли нанести смертельные ранения активистам во время событий на Евромайдане в феврале 2014 года.