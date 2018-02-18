наверх
18.02.201815:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко сделал важное заявление о процессе по Евромайдану

    Тема:

    Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно (77)

    (обновлено: )568016
    Как заявил президент Украины Петр Порошенко, он разделяет недовольство общества темпами расследования событий на Майдане в 2014 году и скоростью судебных процессов.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко будет участвовать в судебном процессе по делу о событиях на Майдане в 2014 году. Об этом заявил глава государства.

    Александр Скубченко
    Александр Скубченко / Facebook
    Власть клеймит всех, кто не с Майданом - блогер

    "Я, конечно же, разделяю недовольство общества темпами расследования и еще больше — скоростью судебных процессов. За четыре года они (правоохранители — Ред.) должны были сделать больше… Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас", — заявил Порошенко на церемонии открытия выставки, посвященной погибшим на Майдане в 2014 году, трансляцию вели украинские телеканалы.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии открытия на Майдане Незалежности выставки проектов мемориала Героев Небесной сотни.

    Напомним, согласно выводам экспертов, сотрудники "Беркута" имели при себе соответствующее оружие, которым могли нанести смертельные ранения активистам во время событий на Евромайдане в феврале 2014 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Погром в Россотрудничестве. Полиция бессильна
    Павел Климкин и Курт Волкер на конференции в Мюнхене. Архивное фото
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Флаги Евросоюзе Польши и НАТО. Архивное фото
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Александр Абраменко
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?