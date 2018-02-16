Майдан за несколько дней до годовщины Революции Достоинства

В Киеве 18-20 февраля пройдет ряд торжественных мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни при участии представителей органов власти и общественности. День Героев Небесной сотни отмечают в Украине ежегодно 20 февраля.

Фотокорреспондентам РИА Новости Украины удалось побывать на главной киевской площади и запечатлеть, как идет подготовка к мероприятиям.

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По информации КГГА, часть центральной улицы столицы — Крещатика — перекроют с пятницы, 16 февраля, до следующего четверга, 22 февраля.

Кроме того, с 18 до 20 февраля будет запрещено парковать автомобили на Аллее Героев Небесной Сотни и прилегающих территориях

Майдан Незалежности был занят сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром столкновений, погибли более 100 человек.