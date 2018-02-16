Мюнхенская конференция по безопасности: украинский вопрос

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

"Мюнхенский Давос"

В пятницу в Германии открывается "мюнхенский Давос" — один из важнейших в мире неформальных форумов. На Международной конференции по политике безопасности (Die Münchner Sicherheitskonferenz) обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях, укрепления системы международного права и демократического миропорядка.

Мероприятие было основано немецким издателем Эвальдом фон Кляйстом (Ewald von Kleist) в 1962 году. Первая конференция прошла в 1963 году в Мюнхене как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран — членов НАТО для обсуждения проблем трансатлантического партнерства.

Форум с 1998 года финансируется правительством Германии из бюджета министерства обороны ФРГ. Вместе с тем более 30 лет конференция была закрытым внутриблоковым мероприятием. Со временем географический охват конференции значительно увеличился за счет стран СНГ, России, Балтии, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии, Ближнего Востока.

Мюнхенская конференция не проводилась дважды: в 1991 году (из-за войны в Персидском заливе) и в 1997 году, когда основатель форума Эвальд фон Кляйст не захотел оставаться "у руля" после своего 75-летия, а найти ему замену сразу не удалось.

В настоящее время Мюнхенская конференция по безопасности — международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран (участников НАТО и Евросоюза, а также государств, играющих важную роль на мировой арене — России, Китая, Японии, Индии и других).

С 2009 года конференция по безопасности в Мюнхене присуждает премию Эвальда фон Кляйста, которая вручается участникам мюнхенских конференций, внесшим значительный вклад в дело мира и урегулирования конфликтов.

В этом году 54-я Мюнхенская конференция по вопросам безопасности пройдет с 16 по 18 февраля. Среди гостей конференции, подтвердивших свое участие, — более 20 глав государств и правительств, около 40 министров иностранных дел и министров обороны. Однако действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель останется в Берлине, так как ведет переговоры о создании нового германского правительства. Свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году подтвердили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг, британский премьер Тереза Мэй, австрийский канцлер Себастьян Курц, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, президент Украины Петр Порошенко. США на конференции будут представлять глава Пентагона Джеймс Мэттис, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, а делегацию сенаторов традиционно возглавит республиканец Джон Маккейн.

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Повестка дня и Украина

Основное внимание на нынешней конференции будет уделено будущему европейской внешней политики, состоянию трансатлантических отношений, угрозе либеральному международному миропорядку, политической ситуации на Ближнем Востоке, вопросы контроля над вооружениями, с особым акцентом на риск возможной ядерной эскалации.

Накануне форума был опубликован ежегодный доклад конференции "До края и обратно?", в котором подчеркивается, что недоверие, прежде всего, между Россией и США остается глубоким, а мер, направленных на деэскалацию, пока не наблюдается. В то же время конфликт в Украине остается камнем преткновения между Россией и Западом, и решение США предоставить летальное оружие Киеву, вероятно, упрочит нынешнее положение дел.

У украинского президента на форуме запланировано выступление с речью о европейской безопасности на одной из дискуссионных панелей. Ранее руководитель форума Вольфганг Ишингер отмечал, что возможности форума необходимо использовать для встречи Порошенко и главы российского МИД Сергея Лаврова. Также на полях конференции ожидается встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия). Последняя такая встреча проходила на Мюнхенской конференции в прошлом году. Как сообщила вице-спикер Рады Ирина Геращенко, главы МИД "нормандской четверки" поднимут вопрос выхода российской стороны из состава Совместного центра контроля и координации за прекращением огня в Донбассе. По ее словам, после выхода российской стороны из СЦКК Киев не имеет гарантий безопасности.

Кроме того, на Мюнхенской конференции будет представлен отчет бывшего генсека НАТО и нынешнего советника украинского президента Андерса Фог Расмуссена по миротворцам в Донбассе. По его мнению, мандат миссии ООН должен включать 20-тысячный контингент из стран не членов НАТО, плюс 4 тыс полицейских. Отчет будет представлен высокопоставленным лицам, в том числе спецпредставителю Госдепартамента США по вопросам Украины Курту Волкеру, 17 февраля.

Наряду с этим Мюнхенскую конференцию от Украины посетят мэр Киева Виталий Кличко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, а также ряд народных депутатов от других политсил.

В минувшем году на конференции Украина на форуме была представлена лишь в одной дискуссии, а встреча в "нормандском формате" результатов не принесла. Кроме того, Порошенко во время дебатов призвал к сохранению санкций против РФ, поддержке украинской ГТС как альтернативы "Северному потоку-2", а также очень резко ответил на заявления российских властей о "гражданской войне в Украине". В целом в 2017 году конференция по безопасности стала холодным душем для Порошенко.

В 2016 году Мюнхенская конференция по безопасности открылась ровно через год после подписания Минских соглашений по Украине (Минск-2). Главными темами были война в Сирии и поток беженцев в Европу, а об украинском кризисе говорили вскользь. Публичных дискуссий с участием украинских и российских политиков не было, но прошла встреча глав МИД стран "нормандской четверки". Она завершились, едва успев начаться, и конкретных результатов не принесла.

В 2015 году конференция проходила на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе. Порошенко, выступая на мероприятии, представил новые "очевидные доказательства" присутствия российских войск на территории Украины. "Сколько еще доказательств необходимо миру для того, чтобы признать очевидный факт — присутствие иностранного военного оборудования, российских инструкторов и регулярных войск (на Украине)? Сегодня я взял с собой паспорт и военный билет российских солдат и офицеров, которые пришли к нам и оставили их. Это лучшее доказательство агрессии и присутствия российских войск", — заявлял в своем выступлении Порошенко. В подтверждение своих слов президент Украины продемонстрировал залу удостоверяющие документы, которые якобы принадлежат российским военным. Тогда же конференция по безопасности продемонстрировала, что в отношении украинского кризиса Запад раскололся как минимум на два больших лагеря вследствие разногласий по вопросу поставок Киеву летального оружия.

В 2014 году на юбилейной 50-й Мюнхенской конференции по безопасности были ключевыми вопросы Украины и Сирии. Украину в тот год представляли глава МИД Леонид Кожара и на тот момент представлявший оппозицию Виталий Кличко. На форуме обсуждался кризис в Украине и Евромайдан.