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    Выяснилось, что будет вместо разрушенных МАФов в переходе на Майдане

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    Заместитель директора департамента благоустройства КГГА отметил, что функциональность и внешний вид перехода определят сами киевляне.
    Снос торговых точек в переходе на Майдане Незалежности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Заместитель директора департамента благоустройства КГГА Тарас Панчий сообщил, что у Киева нет оснований демонтировать абсолютно все МАФы в переходе на Майдане, пишет UBR.ua.

    Снос торговых точек в переходе на Майдане Незалежности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Масштабный демонтаж МАФов на Майдане Незалежности

    По его словам, у властей есть много идей по изменению внешнего вида перехода.

    Панчий отметил, что функциональность и внешний вид перехода определят сами киевляне. Перед тем, как принимать решение, столичные власти обещают провести общественные слушания.

    "Существует много идей. Одна из их – сделать там галерею. Художники уже подают работы. Но совершенно точно на Майдане не будет торговых рядов в таком количестве и таком состоянии, как было до сих пор. Балансодержатель и Департамент экономики и инвестиций сейчас прорабатывают варианты. Конечно, их предварительно покажут киевлянам – это самый центр Киева, потому этот вопрос будут держать на особом контроле и сделают наилучшим образом", — пообещал Панчий.

    Напомним, ранее стало известно, что в переходе на Майдане были демонтированы часть МАФов.

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