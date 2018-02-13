Выяснилось, что будет вместо разрушенных МАФов в переходе на Майдане

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Заместитель директора департамента благоустройства КГГА Тарас Панчий сообщил, что у Киева нет оснований демонтировать абсолютно все МАФы в переходе на Майдане, пишет UBR.ua.

По его словам, у властей есть много идей по изменению внешнего вида перехода.

Панчий отметил, что функциональность и внешний вид перехода определят сами киевляне. Перед тем, как принимать решение, столичные власти обещают провести общественные слушания.

"Существует много идей. Одна из их – сделать там галерею. Художники уже подают работы. Но совершенно точно на Майдане не будет торговых рядов в таком количестве и таком состоянии, как было до сих пор. Балансодержатель и Департамент экономики и инвестиций сейчас прорабатывают варианты. Конечно, их предварительно покажут киевлянам – это самый центр Киева, потому этот вопрос будут держать на особом контроле и сделают наилучшим образом", — пообещал Панчий.

Напомним, ранее стало известно, что в переходе на Майдане были демонтированы часть МАФов.